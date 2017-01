„Ich habe keinen Tag bereut“

Alle Bilder anzeigen Die "Räuber"-Premiere im Schauspielhaus zur Eröffnung des Neubaus heute vor 60 Jahren: Felix Siegmann war als Bühnenhandwerker dabei und erinnert sich: "Fast hätte ich einen Patzer gemacht". © Häusser/Tröster

Die Bühnenvorhänge, Stoffbespannungen, Bodentücher, Polsterungen - "ich bin überzeugt, das meiste ist noch von mir", sagt Felix Siegmann (Bild) mit Blick auf das Schauspielhaus des Nationaltheaters. Heute feiert es das 60-jährige Bestehen des Gebäudes am Goetheplatz. Der 81-jährige Sandhofener war damals dabei, als es eingerichtet und eröffnet wurde, hat diese ganz besondere Aufbruchstimmung nach dem Krieg erlebt und arbeitete dann bis 1994 hier.

So richtig kann man sich das heute gar nicht mehr vorstellen. Auch Siegmann muss ein bisschen in seinen Erinnerungen kramen. Aber wenn er sich dann so umschaut, rund um das heutige Nationaltheater, dann kommen doch die Bilder von damals. Die Straßenbahnschienen wurden gerade erst verlegt. Er denkt an Hebelstraße, Goethestraße, zeigt Richtung Friedrichsring: "Es waren ja alles Ruinen da drüben, Stockwerke fehlten, viel war geflickt oder noch kaputt", weiß er noch.

Vorhänge selbst genäht

"Jeder hat nach dem Krieg geschaut, dass er überlebt - und doch haben die Mannheimer ihr Theater gewollt", ist Siegmann noch heute überzeugt. Es sei "einfach so eine Stimmung gewesen". Die "Schauburg" in K 1, wo das Nationaltheater vorübergehend spielte, sei zu klein gewesen, "man wollte etwas Neues!"

Siegmann, gerade 20, wollte damals in erster Linie Arbeit und Geld verdienen. In einem Kleinbetrieb in der Neckarstadt lernte er Polsterer und Tapezierer, doch eine Perspektive bot der ihm nicht. "Ich hätte auch zum Benz gehen können - aber in die Fabrik, nein, das hat mir doch nicht gelegen", denkt er zurück. Daher war er froh, dass das Nationaltheater Leute suchte.

Im April 1956 hat er also angefangen, in der Dekorationswerkstatt im Werkhaus in der Mozartstraße. Dort wurden einige Leute speziell dafür eingestellt, den Neubau zu unterstützen. "Wenn es knapp war mit Personal, dann haben wir auch mal in der Schauburg beim Umbau von Bühnenbildern geholfen", sagt er zwar. Doch die Hauptaufgabe sei gewesen, die Grundausstattung an Vorhängen, Bodentüchern und vielem mehr anzufertigen: "Wir haben damals ganz viel selbst gemacht", weiß er noch, nur die Polsterung der Zuschauerstühle sei von einer Firma gekommen.

Danach, ab der Eröffnung, wurde Siegmann Bühnenarbeiter im Schauspielhaus, damals "Kleines Haus" genannt. Auch am Eröffnungsabend bei der "Räuber"-Premiere hatte er Dienst. "Fast hätte ich einen Patzer gemacht", gibt er rückblickend zu. Gespielt wurde ja in der Mitte, das Publikum saß rundum.

Wasser auf die Zuschauer

Siegmann war an einer Beleuchterklappe über dem Zuschauerraum platziert, hatte diese zu öffnen. "Da gab es am Tag vorher offenbar noch Schweißarbeiten. Daher stand da wohl ein Wassereimer, mit dem ich nicht gerechnet habe. An den bin ich mit dem Fuß gekommen, und da ist ein bisschen Wasser runtergeschwappt in den Zuschauerraum - ich habe von oben die bösen Blicke gesehen", erzählt er: "Zum Glück ist der Eimer nicht ganz umgekippt, fast wäre es passiert", so Siegmann. Bis 1994 war er am Theater. Anfangs als Bühnenarbeiter, später hieß es "Bühnenhandwerker". "Ich hatte schließlich den Gesellenbrief", betont Siegmann, daher habe sich die Gewerkschaft für die Änderung stark gemacht, "und es gab sogar ein paar Pfennig mehr Lohn". Wie viele "Räuber"-Inszenierungen er in seiner Zeit erlebte, weiß er nicht mehr genau, "ich glaube drei!" An die Ära des Schauspieldirektors Nicolas Brieger (1988 bis 1992) erinnert er sich besonders gerne, an einzelne Kollegen. Aber früher sei alles persönlicher, familiärer gewesen. "Und die Bühnenbilder viel schöner", sagt er und lässt erkennen, dass "das moderne Zeug" nicht so sein Fall gewesen sei: "Aber wir haben halt gemacht, was die Inspizienten wollten".

Gerne erinnert sich Siegmann, dass er das Schauspielensemble auf mehreren Gastspielen - etwa in Rostock, Berlin und sogar Petersburg - begleiten durfte. "Es war immer etwas los, jeder Tag war anders", so der 81-Jährige, der zuletzt als Vorarbeiter fungierte. 1994, mit 59, ist er dann aber in Vorruhestand gegangen. "Ich war immer gerne da, habe keinen Tag bereut", betont er - aber dann freute er sich auch, mehr Zeit zum Angeln zu haben.