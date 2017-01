„Ich habe schon immer groß gedacht“

Für Chris Tall (gesprochen wie Kristall) war es immer kristallklar, dass er in den großen Hallen der Republik auftreten will. Jetzt hat es der Stand-up-Comedian aus Hamburg geschafft: Die Show am Samstag, 14. Januar, 20 Uhr, in der Mannheimer SAP Arena ist nur eine von vielen in dieser Größenordnung auf seiner "Selfie von Mutti"-Tournee. Ungewöhnlich ist dieser Karrieresprung trotzdem, schließlich fliegt der jünger aussehende 25-Jährige von kleineren Bühnen der Region wie dem Casablanca im Capitol, der Alten Wollfabrik, Schatzkistl und Rhein-Neckar-Theater direkt auf die größte.

Chris Tall, von kleinen Clubs wie dem Mannheimer Schatzkistl 2014 oder dem Rhein-Neckar-Theater noch im Oktober 2015 geht es für Sie nach einer ausverkauften Tour 2016 direkt in die SAP Arenas der Republik. Kennen Sie einen Künstler, der diesen Sprung schneller hinter sich gebracht hat?

Chris Tall: Puh. Bülent vielleicht? Oder Luke Mockridge?

Die hatten beide mehr Anlaufzeit - und Zwischenstationen. Wird Ihnen beim Tempo Ihres Aufzugs nach oben nicht schwindelig?

Chris Tall: Nein, bei mir war es schon immer so, dass ich sehr groß gedacht und davon geträumt habe. Es ist natürlich umso schöner, dass es so schnell wahr wird. Damit haben wir alle nicht gerechnet.

Rechnen Sie denn mit einer vollen SAP Arena?

Chris Tall: Wie viele Fans in meine Show kommen, hängt auch viel von der Stadt ab, in der ich spiele. In meiner Heimatstadt Hamburg wird es zum Beispiel voll, da kommen 11 000. Die SAP Arena ist natürlich ein Riesenschlappen, da haben wir alle Respekt davor. Es sind aber schon ordentlich Karten weg. Ob es jetzt ausverkauft sein wird, weiß ich nicht - die Halle wird auf jeden Fall gut bespielbar sein. Neuland ist das alles nicht: Die DVD zu "Selfie von Mutti" durfte ich vor 10 000 Leuten in Oberhausen aufzeichnen.

Erinneren Sie sich noch an erste Mannheimer Auftritte im kleinen Kreis?

Chris Tall: Total! Ich weiß sogar noch, dass ich im Schatzkistl meine Nichte dabei hatte. Das war ein besonderer Abend - auch weil ich sie auf die Bühne geholt habe, damit sie einen Witz erzählt. Mit zehn oder elf. Da habe ich gemerkt, was für ein tolles Publikum ich habe - total kinderlieb. Die haben sie alle gefeiert. Das war so familiär und herzlich! Das werde ich nicht vergessen - auch nicht nach 20 Jahren in Arenen. Und die Preview-Shows meiner neuen Show ab 2018 werde ich auch erst mal wieder kleiner starten.

Was macht mehr Spaß - große oder kleine Bühne?

Chris Tall: Es hat beides seinen Reiz. Wenn man vor 100 oder 300 Leuten spielt, ist man natürlich näher dran und kann vor allem wesentlich schneller mit den Leuten interagieren. Wenn dagegen 10 000 Zuschauer in einer Arena sind, hat das eine ganz andere, überwältigende Kraft.

Schlagfertigkeit in der Interaktion mit dem Publikum gilt als Ihr größtes Pfund auf der Bühne. Sehen Sie das auch so?

Chris Tall: Schon. Ich kann den Kopf auf der Bühne ausschalten. Ich denke dann nicht groß nach, sondern sage, was mir einfällt - das ist zum Glück oft lustig.

Gibt es handwerkliche Unterschiede zwischen Club und Arena?

Chris Tall: Eine Arena muss schon etwas anders gespielt werden. Es dauert ja schon mal eine Sekunde, bis jeder den Gag akustisch verstanden hat. Dann müssen die Leute drüber nachdenken, und es dauert noch 'ne Sekunde bis ihr Lachen oder der Applaus auf der Bühne ankommt. Das Timing ist von daher völlig anders. Ich muss mich bremsen. Das ist für mich schon eine Herausforderung, denn ich rede ziemlich schnell und hasse eigentlich Pausen.

Anka Zink, die bis 1992 an der Köln Comedy School die Generation Barth/Ceylan unterrichtet hat, sagte dieser Zeitung sinngemäß: "Je größer die Halle, desto flacher der Ball..." Müssen Sie inhaltlich in Arenen Abstriche machen?