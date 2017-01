Beißend-kalte Luft weht unter das mächtige Dach. Viele Reisende haben sich nach drinnen ins Kiosk des Busbahnhofs verzogen. Mit Wollmütze und dickem Schal schützt sich Willma Jernsted vor den frostigen Temperaturen. Die 24-Jährige steht gelassen hinter ihrem Gepäck und wartet auf ihren Bus. Vom Test des ADAC hat sie nicht gehört, interessiert hört sie zu, wie er ausgefallen ist. "Ja", bestätigt sie, auch sie habe etwas zu kritisieren: Auf der großen Anzeigentafel an der Stirnseite stehen die Busverbindungen - nirgendwo steht aber, in welcher Haltebucht die ankommenden Busse parken werden. "Jedes Mal, wenn ein Bus ankommt, muss ich hinlaufen und schauen, ob es meiner ist - und das mit all dem Gepäck."

Die Note "ausreichend", Platz fünf von zehn getesteten Busbahnhöfen - der ADAC hat von Mannheim einen mittelmäßigen Eindruck gewonnen. Schlechte Informationstafeln, schmutzige Toiletten, keine Markierungen zum sicheren Überqueren der Fahrbahn: All das bemängelte der ADAC. Getestet hat der Automobilclub in den Bereichen Ausstattung, Zugänglichkeit, Sicherheit, Information und Komfort.

Besser als Frankfurt

Gestern Mittag: Drei Busse stehen bereit, in denen hauptsächlich Reisende aus Osteuropa sitzen. André Dietrich fährt schon seit vielen Jahren für eine bekannte Fernbuslinie und findet, der Mannheimer Busbahnhof sei nicht der schlechteste. "Ich habe schon viel Schlimmeres erlebt", sagt Dietrich. "Frankfurt zum Beispiel, da ist es ganz schrecklich."

Seine Pausen hier in Mannheim zu verbringen, sei in Ordnung, ganz genau könne er das aber auch nicht beurteilen, da er hier im Normalfall nur zehn Minuten verweile. Ihm sei jedoch die Straßensituation gegenüber dem Bahnhof besonders negativ aufgefallen. "Hier herrscht eigentlich absolutes Halteverbot - und trotzdem parkt hier jeder, wie er will", ärgert er sich. "Man müsste diese Autos hier alle abschleppen." Denn für die rund 14 Meter langen Reisebusse sei es kaum noch möglich, ordnungsgemäß in die Buchten einzubiegen.

Jürgen Kölpin reist das erste Mal mit einem Fernbus - nach Flensburg. Normalerweise fahre er mit der Bahn, aber die Kostenersparnis sei enorm, selbst wenn man eine Bahncard besitze. "Schön ist es hier nicht gerade, aber ich finde, man hat hier alles, was man von einem Busbahnhof erwarten müsste." Der Wartebereich sei überdacht, das könne man auf jeden Fall positiv bewerten.

Ein paar Stunden später, jetzt herrscht mehr Betrieb. Joachim Hubig aus Weinheim ist einer derjenigen, die mit hochgeschlagenem Kragen in der Kälte ausharren. "Gleich kommt meiner", sagt er, "um 15 Uhr geht es los." Sein Fahrziel: Zadar in Kroatien. Mit dem Bus ist es unschlagbar günstig." 57 Euro plus fünf Euro Reiserücktrittsversicherung hat er für die 18 Stunden lange Fahrt bezahlt - mit dem Auto koste es rund 200 Euro.

Schmutzige Toiletten

Den Busbahnhof findet Hubig ausreichend. "Alles ist sehr geordnet und übersichtlich", sagt er. Einzig die Toiletten kritisiert der Weinheimer: "Dafür, dass man 50 Cent zahlen muss, müssten sie wärmer und sauberer sein." Er vergräbt die Hände in den Taschen und nickt mit dem Kopf zu einem ankommenden Bus: "Da ist er."

Für Willma Jernsted wird die Busfahrt schon in Frankfurt zu Ende sein. Von dort geht es mit dem Flugzeug zurück in die Heimat nach Finnland. Drei Jahre lang hat sie International Business in Mannheim studiert, gestern ist ihr letzter Tag in der Stadt. So stoisch, wie sie auf ihren Bus wartet, beantwortet sie auch die Fragen des Reporters. Auch ihr Bus kommt an. Sie schnappt sich ihre Koffer und Taschen - ein letztes Mal in Mannheim.