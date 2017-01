„Ich kann aus Fehlern lernen“

Das letzte Wort vor dem Landgericht gebührt dem Angeklagten. Marcel H. liest vom Blatt. Es tue ihm aufrichtig leid, sagt er am Donnerstag. "Auch wenn das für manche nicht so gewirkt haben sollte. Es ist aber so." Er habe wegen des Alkohols, eines plötzlichen Adrenalinschubs und eines Schlags gegen den Kopf "den Überblick verloren". Verletzen habe er niemanden wollen, seine Schuld sei ihm aber bewusst. "Ich weiß, dass ich aus meinen Fehlern lernen kann", sagt er. Und zum Schluss: "Ich werde nie wieder eine Waffe in die Hand nehmen."

Seit Dezember vergangenen Jahres steht Marcel H. vor dem Landgericht Mannheim - wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. In einer Rheinauer Kneipe soll er am 22. April 2016 auf einen Mann geschossen haben. Mit einer scharfen Waffe, auf den Kopf, aus kürzester Distanz. Dem Mann geht es mittlerweile wieder gut, und auch Marcel H. kann hoffen, dass der Fall für ihn glimpflich endet.

Verminderte Schuldfähigkeit

Nach insgesamt fünf Tagen Beweisaufnahme mit zahlreichen Zeugen, Beweismitteln und Gutachten standen gestern die Plädoyers auf dem Programm. Mit fünf Jahren und zehn Monaten Freiheitsstrafe, davon elf Monate in einer Entziehungsanstalt für Alkoholkranke, bewegte sich die Staatsanwaltschaft ziemlich genau in der Mitte des Strafrahmens, der im vorliegenden Fall von zwei bis elfeinhalb Jahre reicht. Da die Staatsanwaltschaft sich der Gutachter-Meinung anschließt und von einer erheblich verminderten Schuldfähigkeit wegen starker Alkoholisierung (2,24 Promille) ausgeht, verschob sich der Strafrahmen noch einmal auf 0,5 bis 8,5 Jahre.

Weiter strafmildernd wirke sich laut Staatsanwaltschaft die vorangegangene Provokation des Marcel H. sowie die Tatsache aus, dass der Betroffene mit weniger schlimmen Verletzungen davonkam. Das Opfer konnte nach wenigen Tagen das Krankenhaus verlassen, Folgeschäden gibt es keine. Andererseits habe H. zwei Schüsse abgegeben und einfach nur Glück gehabt, dass er sein Gegenüber nicht schwerwiegender verletzt hat. Letzteres legte die Verteidigung naturgemäß anders aus: H. habe ja gar nicht versucht, seinen Kontrahenten zu treffen. Sie gab diesem ohnehin eine beträchtliche Mitschuld, weil er H. zuvor geschlagen und aufgefordert habe, sich mit ihm weiter zu prügeln.

Bei der Strafzumessung verhielt sich die verteidigende Rechtsanwältin weit weniger abwägend als die Staatsanwaltschaft. Sie sprach sämtlichen Zeugen wegen erhöhten Alkoholkonsums die Glaubwürdigkeit ab, lobte ihren Mandanten für dessen umgängliches Wesen und geständige Einlassung. Zudem habe er tatsächlich in Notwehr gehandelt - sein Kontrahent sei immerhin bekannt für sein aufbrausendes Temperament und einschlägig vorbestraft. Dass dies auch auf H. zutrifft, verschwieg sie.

Urteil am Dienstag erwartet

Am Ende forderte sie eine Höchststrafe von drei Jahren wegen gefährlicher Körperverletzung und unerlaubten Führens einer Waffe und von Munition: "Der Tatvorwurf des versuchten Totschlags hat sich in der Verhandlung nicht bestätigt."

Am kommenden Dienstag um 11 Uhr wird nun mit Spannung das Urteil erwartet.