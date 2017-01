Ideenschmiede auf der Schönau

16 Schüler und ein Lehrer: Die Jung-Unternehmer begutachten Entwürfe von Illustratoren für ihre Spielkarten. © fab

Die Firma hat ihr Quartier im Computer-Raum bezogen. Zu Beginn des ersten Treffens nach den Weihnachtsferien gibt Lehrer Christian Mahnke einen Überblick: Die Homepage ist fertig, außerdem haben Illustratoren ihre Vorschläge für die Spielkarten geschickt. Ein paar Fragen gilt es zu besprechen, dann ziehen sich alle Schüler in ihre Gruppen zurück. Jeder weiß, was er oder sie zu tun hat. Und was das gemeinsame Ziel ist: Die Schüler am Johanna-Geissmar-Gymnasium sind unter die Spiele-Erfinder gegangen. In diesem Jahr wollen sie ihre ersten Produkte auf den Markt bringen.

Seit Anfang des Schuljahres gibt es die Schülerfirma auf der Schönau. Deutsch- und Sport-Lehrer Mahnke hatte die Idee - weil er selbst gerne spielt und bei einem Ausflug ins Schullandheim sah, wie begeistert sich auch Schüler in ein gutes Spiel vertiefen. "Die Branche erlebt gerade einen Boom, und die Spiele werden komplexer, spannender und innovativer."

16 Schüler aus verschiedenen Stufen machen mit. Während die Jüngeren Spiele ausprobieren, sammeln die Älteren Ideen und bringen sie in ein Konzept. Das erste Projekt ist ein Sportler-Quartett, also ein bekanntes Schema mit neuen Inhalten. Die Schüler haben dafür Karten mit Spielern des SV Waldhof entworfen. Mit Aktiven, vor allem aber mit "Legenden" wie Otto Siffling oder Jürgen Kohler. Die Jüngeren überlegten sich, welche Kategorien auf den Karten aufgeführt werden: etwa Größe, Gewicht oder geschossene Tore. Die Älteren suchten nach den nötigen Informationen und beauftragten Grafiker. Im Sommer soll das Quartett erscheinen.

Schülerfirmen am „JGG“ Von 2013 bis 2016 betreute Lehrer Christian Mahnke am Johanna-Geissmar-Gymnasium (JGG) die Schülerfirma "Die Zweitbesten". Die Mitglieder der Werbeagentur entwarfen Logos, Flyer und Marketingkampagnen - ihre Kunden waren unter anderem die TSG Hoffenheim, SAP und die Stadt Mannheim. Im November 2014 wurden die "Zweitbesten" beim "Bundes-Schülerfirmen-Contest" in Berlin als beste Schülerfirma Deutschlands ausgezeichnet. Da die meisten Mitglieder der Agentur das Gymnasium nach dem Abitur verlassen haben, wurde die Werbeagentur inzwischen aufgelöst. Das Nachfolgeprojekt von Christian Mahnke mit neuen Schülern ist die Spielefirma "Samurai Games".

1000 Euro Startkapital

Fortgeschritten ist auch die Arbeit am zweiten Projekt: das Kartenspiel Knack oder 31 neu aufgelegt und erweitert. "Wir fanden die Mechanismen zu langweilig und haben Bluffen und Auftragskarten für die Verlierer eingebaut", erklärt Christian Mahnke. Die einzelnen Spielkarten schmücken Figuren aus dem Schulalltag. Sie heißen Willi Wissenschaft oder Carsten Controller. Nina Villanova und Karolina Sawjalow haben sie entworfen. "Das Wichtigste ist dabei der Gesichtsausdruck", erklären die Elftklässlerinnen. Erst haben sie die Figuren mit der Hand gemalt, sie dann mit einem Computerprogramm digitalisiert. Die Entwürfe dienen als Vorlagen für professionelle Illustratoren, die die Figuren zeichnen, sich dabei aber an die Entwürfe der Schüler halten sollen.

An einem anderen Tisch sitzen die Marketing-Experten zusammen. Sie wollen das fertige Spiel unter anderem auf der Internet-Plattform Kickstarter anbieten. "Man braucht dafür ein gutes Video", erklärt Adnan Muminovic. Das Produkt müsse gut aussehen, sagt Tim Wehe, einer der Geschäftsführer. "Aber uns kommt es auch auf die Inhalte an." Schließlich wollen die Gymnasiasten das Spiel nicht nur für sich selbst entwerfen, sondern es auch wirklich verkaufen. Nicht um das große Geld zu machen, sondern um zu lernen, wie man ein Produkt vermarktet.

"Wir suchen derzeit schon nach Vorbestellern, weil wir für den professionellen Druck der Spielkarten sehr hohe Kosten haben", so Christian Mahnke. Die Spiele-Erfinder müssen noch sparsam mit ihrem Geld umgehen. 1000 Euro beträgt das Startkapital, gestiftet von der Volksbank Sandhofen und dem Lampertheimer Unternehmen Rechner Sensors. Weitere Einnahmen sollen dann die fertigen Spiele bringen.

Wettbewerb angepeilt

Das Kartenspiel mit den Schüler-Figuren wollen die Gymnasiasten zunächst an anderen Mannheimer Schulen anbieten. Berke Kahraman und Dmitri Ermilov suchen an einem Computer Adressen heraus. Jeder hat in der Schülerfirma seine Aufgaben: Datenrecherche und Kalkulation oder Design, Vermarktung oder Spiele testen. Christian Mahnke behält den Überblick und geht von Gruppe zu Gruppe. Wenn das Team eingespielt sei und mit den Kartenspielen Erfahrung gesammelt habe, solle Schritt drei folgen, erklärt Dmitri Ermilov: andere, ganz eigene Spiele, komplett erfunden und umgesetzt von der Mannheimern. Ein Heidelberger Spiele-Verlag hat bereits zugesagt, sie zum Beispiel mit einem Workshop zu unterstützen. Im kommenden Herbst wollen sich die Gymnasiasten außerdem mit anderen Jung-Unternehmern messen. Dann wolle man an einem bundesweiten Wettbewerb teilnehmen, sagt Christian Mahnke. 2014 hat er dort mit seiner vorigen Firma schon einmal Platz eins belegt.