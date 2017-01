Im Bus ohne Fahrer um den Wasserturm

Mobilität ist das zentrale Thema beim Neujahrsempfang der Stadt am Freitag im Rosengarten. Es geht um die bahnbrechenden Erfindungen des Autos und des Fahrrads in Mannheim, aber auch um die Zukunft der Mobilität. Hierbei erwartet die Besucher eine Premiere. Zum ersten Mal wird in der Stadt ein selbstfahrender Bus unterwegs sein - ohne Mensch am Lenkrad. So jedenfalls formuliert es Laura Todaro von der städtischen MWS Projektentwicklungsgesellschaft (MWSP). "Der Neujahrsempfang im Rosengarten ist der perfekte Anlass, das zu demonstrieren."

Wie ein Ruf-Taxi

Das Ganze gibt's aber erst einmal im kleinen Rahmen: Der Elektrobus mit je sechs Sitz- und sechs Stehplätzen wird am Freitag lediglich rund um den Wasserturm fahren. Auf Fünf-Minuten-Touren können die Besucher sehen, wie das Fahrzeug funktioniert. Zur Sicherheit ist auch noch eine Art "Aufpasser" an Bord, erklärt MWSP-Sprecherin Todaro.

Der Roboter-Bus mit dem Modellnamen "EZ10" wurde von der französischen Firma Easymile entwickelt - mit ihrer Technologie ist sie laut ihrer Internetseite seit 2008 auf dem Markt. Der Bus kann, vereinfacht gesagt, computergesteuert auf einer bestimmten Route fahren.

Ein solches Modell soll später einmal im dann zum Wohngebiet entwickelten Benjamin Franklin Village zum Einsatz kommen - deshalb ist außer dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) und der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) auch die für die früheren Militärflächen zuständige MWSP an dem Projekt mit dem Namen "ShuttleMe" beteiligt. Der selbstfahrende Bus sei, so Todaro, Teil des geplanten umweltfreundlichen Mobilitätskonzepts auf dem Franklin-Gelände. Er soll wie eine Art Ruf-Taxi funktionieren und Menschen bei Bedarf von der Stadtbahn-Haltestelle in die Sullivan-Siedlung im Nordosten des Geländes bringen und wieder zurück. In diesem Sommer werde es auf der Fläche einen Testbetrieb des Busses geben, erklärt Todaro. Dabei gehe es unter anderem darum, das Fahrzeug und die Strecke aufeinander abzustimmen. Die Projektpartner haben dafür beim Bundesverkehrsministerium einen Förderantrag gestellt für das Programm "Automatisierung und Vernetzung im Straßenverkehr".

Beim Neujahrsempfang werde man "die Zukunft der Mobilität für alle erfahrbar" machen, versprechen VRN und RNV in ihrer Ankündigung. Zwischen 13 und 17 Uhr können Interessierte im Bus mitfahren, Abfahrtszeiten sind je nach Bedarf. Aus Sicht der Verkehrsbetriebe sind selbstfahrende Busse ein wichtiger Teil im vernetzten Öffentlichen Nahverkehr der Zukunft.