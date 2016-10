Immer ein Teil des politischen Lebens

"Wer kämpft, kann verlieren - wer nicht kämpft, hat schon verloren" schmetterten der GE/Alstom-Chor "Gegenwehr" und die Musiker gemeinsam als Zugabe durch das historische Rund des Capitols. Der Beifall des Publikums war den Vortragenden gewiss, die gerade eine etwa dreieinhalbstündige literarisch- musikalische Zeitreise durch 125 Jahre der IG Metall hinter sich gebracht hatten.

Dabei ging es im ersten Teil des Abends um die Arbeiterbewegung bis zum Ersten Weltkrieg, im zweiten Teil um die Bedeutung der Gewerkschaft bis heute. OB Peter Kurz betonte die enge Verbindung der Gewerkschaften mit der Arbeiterstadt Mannheim. Schon 1906 sei im Rosengarten das "Mannheimer Abkommen" verabschiedet worden, das die grundsätzliche Gleichberechtigung von Gewerkschaft und der sozialdemokratischen Partei festschrieb. Doch auch diese Vereinbarung konnte, so Peter Kurz, letztlich die Differenzen zwischen beiden Organisationen nicht aus der Welt schaffen.

Heftige Konflikte

Die IG Metall in Mannheim Am 5. Juni 1891 wurde der Deutsche Metallarbeiter-Verband (DMV) gegründet. Schon 1919 zählte der DMV als wichtigste Vorläuferorganisation der IG Metall eine halbe Million Mitglieder und war damit die größte Industriegewerkschaft der Welt.

weltweit die größte Einzelgewerkschaft. In Mannheim gab es 1960 , also vier Jahre nach der Übernahme durch John Deere , einen "Bierstreik" beim Lanz . Dass bis dahin nach Belieben Bier geholt werden konnte, verstieß gegen den Ordnungssinn der Amerikaner. Aber sie verkannten die pfälzischen Frühstückssitten. Vor allem die Lieferung kleinerer Flaschen nahm die Belegschaft übel und trat in einen Streik ein.

So kam es laut Kurz in der Weimarer Zeit wiederholt zu heftigen Konflikten zwischen der SPD als einer nun koalitions- und kompromissbereiten Volks- und Regierungspartei auf der einen sowie den Gewerkschaften als traditionelle Vertretung der Arbeitnehmerschaft auf der anderen Seite. "Die IG Metall hat sich immer in die gesellschaftlichen und politischen Diskussionen in der Stadt eingemischt", sagte der OB. Klaus Stein, der erste Bevollmächtigter der IG Metall Mannheim, erinnerte an die mühsame Ebene der Tarifverhandlungen, auf der sich die Gewerkschaft auch heute noch immer wieder neuen Herausforderungen stellen müsse.

Der Saxofonist Christl Marley eröffnete mit einer freien Interpretation des "Solidaritätsliedes" zusammen mit dem "elektronischen Weltorchester" (ewo) den Reigen der musikalischen Darbietungen. Die Schauspielerin Bettina Franke rezitierte dazu zeitgenössische Texte. Liedermacher Bernd Köhler, der das Konzept des Abends erstellt hatte, erinnerte unter anderem daran, dass es Klempner gewesen waren, die den ersten für Mannheim dokumentierten Tarifvertrag 1907 geschlossen hatten. Alexander Fuß von der Showgruppe "Querbeat" sang dazu passend Reinhard Mays "Ich bin Klempner von Beruf".

"Man muss anerkennen, welche unendliche Mühe sich Bernd Köhler gemacht hat, dieses Programm auf die Bühne zu bringen", würdigte Fuß die Leistung des Liedermachers. Der Cellist Martin Bärenz trug eigene Variationen von "Die Gedanken sind frei" vor. Brechts Moritat von Mackie Messer, der Song "Mr. President" von Querbeat und Beiträgen von ewo und Bettina Franke rundeten den Abend ab. Köhler hatte noch über den Bierstreik bei John Deere berichtet, den 1960 die Lanz-Mitarbeiter anzettelten, weil die Amerikaner, die das Unternehmen übernommen hatten, das Biertrinken am Arbeitsplatz verbieten wollten.