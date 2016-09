Immer mehr geht nicht

Ist das nun eine gute oder eine schlechte Nachricht: In den vergangenen Monaten gab es relativ wenige Beschwerden über Lärmbelästigung früh morgens oder spät nachts beim Kommunalen Ordnungsdienst. Darum beendet die Stadt die Testphase wie geplant und geht ab heute wieder zum Standartbetrieb zurück. Weniger Beschwerden - gut? Kürzere Zeiten - schlecht?

So einfach ist es in beiden Fällen nicht. Dass es weniger Beschwerden als erwartet gab, kann unzählige Gründe haben: Vielleicht wussten viele Bürger gar nicht, dass sie auch noch nachts beim KOD anrufen können. Vielleicht haben verstärkte Kontrollen tagsüber Wirkung gezeigt, so wie es die Stadt vermutet. Und auch eine Verkürzung der Dienstzeiten könnte ja Vorteile haben: Dann können nämlich mehr Einsatzkräfte auf die Straße, wenn sie dort wirklich gebraucht werden.

Ob gut oder schlecht kann man also erst entscheiden, wenn Daten auf dem Tisch liegen, wenn klar ist, wie viele Beschwerden es zu welchen Zeiten gibt und Betroffene Stellung nehmen konnten. Auch eine zweite Probephase zu einer anderen Jahreszeit ist sinnvoll. Zudem: Dass die Stadt die Probephase nicht ausdehnt, hat sicher auch damit zu tun, dass die Mitarbeiter schlicht an ihrer Kapazitätsgrenze angekommen sind.

Darüber hinaus aber sollte man noch einmal genau diskutieren, was der KOD eigentlich leisten soll. Erwartet wird mittlerweile ja eine Art kleine Polizei, die fast rund um die Uhr und möglichst in der ganzen Stadt im Einsatz sein soll. Das aber ist weder mit 30 noch mit 36 Mitarbeitern zu leisten.