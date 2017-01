Imposante Erweiterung für REM

Alle Bilder anzeigen Platz für ein neues Museum: Oben das schon angekaufte Wohnhaus C 4,12, unten v. li. beim Konzert Mäzenin Traudl Egelhorn, Karl Schneider (Stiftung Christuskirche), Oberbürgermeister Kurz und REM-Chef Alfried Wieczorek. © Rittelmann/Tröster

Eine kleine Gedenktafel verrät es: Carl Maria von Weber hat hier im Jahr 1810 seine Oper "Abu Hassan" vollendet. Sonst ist C 4,12 ein einfaches Wohnhaus, ein völlig nüchterner Nachkriegsbau. Doch die Wohnung im Erdgeschoss ist schon leer. Bald soll an ihrer Stelle, zum Toulonplatz hin, ein repräsentativer Eingang entstehen und im Hof hinter dem Wohnhaus, von der Straße unsichtbar, ein vierstöckiger Erweiterungsbau für die Reiss-Engelhorn-Museen (REM): das Peter- und Traudl-Engelhorn-Haus, gestiftet von Traudl Engelhorn.

Eigentlich bringt man zum Geburtstag Geschenke mit - bei Traudl Engelhorn war es jetzt anders. Ihren 90. Geburtstag, den die geistig wie körperlich erstaunlich rüstige Mäzenin in Mannheim im "C-Five" feierte, nutzte Oberbürgermeister Peter Kurz zur Bekanntgabe des hinter den Kulissen schon lange vorbereiteten Projekts, das sie ermöglicht.

Die Idee entstand schon 2012. Da schenkte Traudl Engelhorn den Reiss-Engelhorn-Museen eine über zwei Meter hohe Glasskulptur mit dem Titel "Sphere" von Bildhauer und Glasgraveur Gernot Schluifer (1941-2008). Traudl Engelhorn spürte dabei, wie sehr ihre Gabe den Bestand an gläsernen kunsthandwerklichen Exponaten der Reiss-Engelhorn-Museen bereichert.

Erster Anlauf bereits 2012

Nun hat sie seit den 1970er Jahren mit ihrem Mann mit viel Liebe und Leidenschaft etwas aufgebaut, was inzwischen als eine der bedeutendsten Sammlungen zeitgenössischer Glaskunst Europas gilt. Sie enthält Werke von rund 310 Künstlern. Nur rund zehn Prozent davon wurden lange abwechselnd im Museum für Design und angewandte zeitgenössische Kunst (MUDAC) in Lausanne gezeigt, der Rest liegt im Depot. Traudl Engelhorn erkannte, dass ihr Mannheim eine bessere Möglichkeit der Präsentation bieten kann. Sie erklärte sich bereit, Umbau und Unterhalt jener Räume zu finanzieren.

Aber auch Porzellan und Keramik sollen hier gezeigt werden - die Reiss-Engelhorn-Museen haben ja den größten Bestand an Frankenthaler Porzellan. Dessen Erforschung und Aufbereitung hat Traudl Engelhorn schon lange unterstützt.

Dann aber gab es 2012, weil die Stadt als neue Museumsräume einige Stockwerke der Musikschule E 4 vorschlug und dies dort zu massiven Elternprotesten führte, "Irritationen", wie es damals hieß. Das Projekt geriet ins Stocken. 2013 rief Traudl Engelhorn dann aber doch in Gedenken an ihren verstorbenen Ehemann Peter Engelhorn die Brombeeren-Stiftung ins Leben. Sie erhielt ihren Namen angelehnt an die Bezeichnung einer Schweizer Stiftung, ebenfalls dotiert von ihr. Ausgestattet ist sie mit einem Kapital von 20 Millionen Euro. Sie ermöglichte bisher insbesondere die Ägypten-Sonderausstellung.

Nun freute sich Oberbürgermeister Kurz, dass Traudel Engelhorn "ihr Engagement fortsetzen und vertiefen" werde. Der von ihr initiierte Neubau "reiht sich ein in ihr außerordentliches Engagement für die Stadt". Ausdrücklich dankte er der 90-Jährigen "im Namen der Stadtgesellschaft für diese großen Gaben".

Alfried Wieczorek, Generaldirektor der Reiss-Engelhorn-Museen, hatte nach dem Scheitern der Idee einer neuen Nutzung von E 4 lange an einer Lösung gearbeitet. "Wir sind einen ganz großen Schritt vorangekommen", sagte er jetzt. Denn das Haus in C 4,12 ist bereits gekauft. "Wir sind stolz darauf, dass es schon in unserer Hand ist", sagte er. Die Mieter im Erdgeschoss sind bereits ausgezogen. Von den derzeit 19 Wohnungen sollen 15 bleiben - und die Mieteinnahmen helfen, die laufenden Kosten des neuen Museums zu decken.

Gemeinsamer Eingang

Wichtig ist die Freifläche im Hof des Hauses. Hier ist ein vierstöckiger Neubau geplant, der über 2000 Quadratmeter Ausstellungsfläche bietet - also etwa so viel wie zwei Etagen des Zeughauses. Drei Architekten sind bereits beauftragt, Entwürfe vorzulegen. Im nächsten Stiftungsrat, im Frühjahr, soll darüber entschieden werden. Wieczorek spricht von einem "ansehnlichen Haus" und einem "wunderschönen Projekt", für das noch 2017 der Baubeginn sein werde. Er wolle "in alsbaldiger Zeit" mit Traudl Engelhorn die Einweihung feiern.

Der Neubau im Hof wird dann mit dem Bassermann-Haus (Sammlung Musikinstrumente) sowie der Galerie Zephyr in C 4,9 sowie dem Institut Français Mannheim in C 4,11 verbunden und in C 4,12 einen gemeinsamen, repräsentativen Eingang zum Toulonplatz hin haben. Auch für die geplante verstärkte Kulturkooperation mit Frankreich bekommt das Institut dann hier großzügigere Räume.