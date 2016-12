„Inklusion heißt: für andere mitdenken“

Musik verbindet: Beim Inklusions-Chor singen ABB-Mitarbeiter gemeinsam mit Menschen mit Behinderung, die von der Lebenshilfe betreut werden. Hier musizieren sie, als Unternehmen am 11. November die "Mannheimer Erklärung für ein Zusammenleben in Vielfalt" unterzeichnen.

Seit sechs Jahren lebt Ursula Frenz in Mannheim, seit einem halben Jahr arbeitet sie bei der Stadt als Beauftragte für Belange von Menschen mit Behinderungen. Der etwas sperrige offizielle Titel birgt viele Herausforderungen. Für die 50-Jährige ist aber vor allem wichtig, dass Teilhabe nicht nur Menschen mit Behinderungen angeht, sondern alle. Denn ein abgesenkter Bordstein helfe nicht nur dem Blinden, sondern auch dem Senior mit Rollator oder der Mutter mit Kinderwagen. Ursula Frenz setzt sich dafür ein, dass sich der Blick der Bürger füreinander öffnet, die Barrieren im Kopf abgebaut werden wie jene im Mannheimer Stadtbild.

Frau Frenz, ist Mannheim auf dem Weg zur inklusiven Stadt?

Ursula Frenz: Ob es irgendwann wirklich mal eine durch und durch inklusive Stadt gibt, ist schwer vorstellbar, weil es mehr um ein Ziel, als um einen Zustand geht. Mannheim ist auf einem guten Weg. Aber es gibt auch an manchen Stellen durchaus Handlungsbedarf. Beispielsweise fehlt es hier an günstigem und barrierefreiem oder zumindest barrierearmem Wohnraum. Und da sind alle gefragt, die jetzt bauen oder zumindest sanieren. Wir brauchen schon alleine wegen des demografischen Wandels mehr solcher Wohnungen. Die Menschen werden immer älter und wollen möglichst lange zu Hause wohnen bleiben. Barrierefreiheit ist also nicht nur für Menschen mit Behinderung wichtig, sondern für eine älterwerdende Gesellschaft.

Sind die berühmten "Barrieren im Kopf" denn schon verschwunden?

Frenz: Es hat sich viel getan. Doch beim Einzelnen wäre ein Umdenken schön. Denn wir sollten die vielen Lebenssituationen immer im Blick haben. Das fängt im Straßenverkehr an. Wenn wir mit dem Fahrrad fahren, haben wir dann immer die Geschwindigkeiten der anderen im Blick? Am Arbeitsplatz, in der Ausbildung, im Theater oder im Sportverein - welche Chancen für Teilhabe gibt es hier? Die Achtsamkeit füreinander ist wichtig. Daran müssen wir alle gemeinsam arbeiten. Generell gilt: Barrierefreiheit bleibt ein Prozess. Sie kann nicht überall sofort umgesetzt werden, aber die Forderung danach ist richtig.

Was bedeutet für Sie Inklusion?

Frenz: Inklusion geht viel mehr Menschen an, als manche denken. Wenn wir eine inklusivere Stadt werden wollen, brauchen wir nicht nur die Behörden und Institutionen, die auf die gesetzlichen Vorgaben zur Barrierefreiheit achten. Wir müssen auch auf die Quartiere schauen. Wie wohne ich im Stadtteil? Wie bewege ich mich, wie bewegen sich andere? Wie bekomme ich mit, was vor meiner Haustür passiert? Der Blick muss sich schärfen, damit wir alle - auch in schwierigen Lebenssituationen - einbinden. Denn es geht um Teilhabe - und damit hat Nachbarschaft ganz viel zu tun. Wenn mein Nachbar dement ist, weiß ich, dass er nicht alleine auf der Straße laufen sollte. Oder wenn über mir im vierten Stock eine Familie mit kleinen Kindern wohnt, dann lasse ich Platz für den Kinderwagen. Es ist ein umfassendes Umdenken. Inklusion heißt für mich, für andere mitzudenken und die Verhältnisse anzupassen.

Inklusion bringt also allen etwas?

Frenz: Natürlich. Das fängt im Kleinen an, wenn ich sehe, dass jemand Hilfe braucht - im Supermarkt am Kühlregal beispielsweise. Aber auch als Händler kann ich viel tun, mich fragen, wie eng ich Kleiderständer stelle oder wie Menschen überhaupt in mein Geschäft reinkommen. Oder als Veranstalter: Wie hoch sollte ich das Plakat hängen, damit es alle sehen können? Das sind alltägliche Fragen, die aber alle Menschen betreffen.

Was machen Sie denn konkret als Behindertenbeauftragte?

Frenz: Wenn neue Gebäude, öffentliche Plätze geplant werden, schaue ich gemeinsam mit der AG Barrierefreiheit und dem Badischen Blinden- und Sehbehindertenverein, dass alle Vorgaben eingehalten werden, aber auch, wie sich Gegebenheiten nutzen lassen. Ich habe dann quasi meine barrierefreie Brille auf, sehe einen Platz und überlege mir, wie hier gemeinsam alle Generationen miteinander in Kontakt kommen. Ein großer Teil meiner Arbeit sind Beratungen. Menschen, die bei Behörden nicht weiterkommen, rufen mich an oder schreiben mir. Ich kann nicht immer eine Lösung bieten, aber auf jeden Fall eine Unterstützung sein, zuhören, Tipps geben und sie an die richtige Stelle vermitteln.

Welche Probleme haben die Mannheimer?

Frenz: Es geht oft um barrierefreie Wohnungen, welche Fördermittel es für den Umbau gibt, oder um Jobs. Viele Menschen mit Behinderung suchen verzweifelt nach Arbeit. Ich berate Menschen auch in Lebenskrisen. Es ist ganz vielfältig - wie Mannheim eben auch. Über diese Vielfalt der Menschen und auch der Vereine, Initiativen, Verbände, die sich kümmern, können wir froh sein. Wir sollten die Potenziale nur richtig nutzen, damit jeder an der Gesellschaft mit seinen Fähigkeiten teilhaben kann.