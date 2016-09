Investition in strukturstarker Region

Erneuter Besitzerwechsel: Das Kurpfalz Center in der Spreewaldallee auf der Vogelstang gehört seit heute offiziell der Hamborner Reit mit Sitz in Duisburg.

Der Kauf wurde bereits am 8. August beurkundet, heute geht das Kurpfalz Center auf der Vogelstang endgültig zum Preis von 80 Millionen Euro von der Württembergischen Lebensversicherung in den Besitz der Hamborner Reit über. Erst im Februar hatte der Real Estate Investment Trust für 50 Millionen Euro das Haerdercenter in Lübeck erworben. Mit 28 000 Quadratmetern ist das Fachmarktcenter an der Spreewaldallee nun das größte Filetstück im Portfolio des Duisburger Investment Fonds.

"Wir kaufen Immobilien an etablierten Standorten mit bonitätsstarken Mietern und langen Mietverträgen", gibt Unternehmenssprecher Christoph Heitmann auf Anfrage dieser Zeitung Auskunft. Das Kurpfalz Center mit seiner Vorgeschichte als ehemalige Wertkauf-Immobilie sei eines der etabliertesten Fachmarktzentren in Deutschland. Heitmann zählt die Anreize für ein lohnendes Invest auf: "Schöner Mietermix, acht Jahre Restlaufzeit der Mietverträge, gute Umsätze und gute Kundenfrequenz." Auch in Zahlen liest sich das ganz ordentlich. Die jährlichen Mieterträge belaufen sich auf 4,1 Millionen Euro, die Bruttoanfangsrendite liegt bei rund 5,1 Prozent.

Umfassend saniert und erweitert

Vom Wertkauf zum Kurpfalz Center Im Jahr 1972 eröffnete in der Spreewaldallee der Wertkauf, der 1981 erweitert wurde.

der 1981 erweitert wurde. 1997 wurden die Wertkauf-Märkte an die amerikanische WalMart-Gruppe verkauft.

verkauft. 2007 übernahm die Metro-Gruppe WalMart, in der Spreewaldallee eröffnete ein Real -SB-Warenhaus.

-SB-Warenhaus. Im Juni 2013 verkaufte die Metro-Gruppe an die Württembergische Lebensversicherung.

Im Oktober 2013 war Neueröffnung des neuen Kurpfalz Center. (dir)

Was hinzukommt, ist die Tatsache, dass der ehemalige Walmart - damals noch im Besitz der Metro-Gruppe - vor drei Jahren umfassend saniert und erweitert wurde. "Natürlich haben wir uns auch das Umfeld genau angeschaut", erläutert Heitmann. Mannheim liege genau im Zielgebiet im Südwesten Deutschlands in einer strukturstarken Region. Der Vorteil solcher "B-Städte" sei, dass die Schwankungen bei den Leerstandsquoten nicht so gravierend ausfielen: "Das sieht in großen Städten wie München, Stuttgart oder Hamburg ganz anders aus". Vor diesem Hintergrund sei es durchaus vorstellbar, dass die Harmborner Reit in der Region weitere Immobilien erwerbe.

Stand 3. Juni verfügte Hamborner im gesamten Bundesgebiet über 68 Immobilien, schwerpunktmäßig attraktive Einzelhandelsflächen in zentralen Innenstadtlagen sowie hochfrequentierte Fachmärkte und profitable Büro- und Ärztehäuser. "Wir sind nicht auf kurzfristige Gewinne aus", versichert der Unternehmenssprecher. Teilweise halte man Objekte schon seit 40 Jahren im Bestand. "Unser ältestes Objekt ist das Kaufland in Solingen, das wir 1976 erworben haben."

Das Kurpfalz Center bleibt in der Verwaltung des MEC Metro-ECE Centermanagements, auf Arbeitsplätze habe der Besitzerwechsel keinerlei Einfluss, heißt es. Der Fachmarkt an der Spreewaldallee war 2011 bis 2013 in Folge der Übernahme von Walmart durch die Metro Gruppe (Real) im Jahr 2007 für 4,6 Millionen Euro saniert und zum modernen Fachmarktcenter ausgebaut worden, das im Oktober 2013 eröffnete.

Bereits im Juni war die Gewerbeimmobilie an die Württembergische Lebensversicherungs AG verkauft worden. Zum Real-Markt als größter Ankermieter gehört eine Fachmarktschiene. Insgesamt 34 Ladengeschäfte und Gastronomiebetriebe zählen zu den Mietern.

Mittlerweile hat gegenüber auch XXXL-MannMobilia seine Filiale saniert, direkt nebenan entstand ein Mömax-Möbelhaus.