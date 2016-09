„Jagd gestaltet sich schwierig“

Wildschweine wühlen im Gartenboden nach Würmern. © fab

Bei einem Vor-Ort-Termin wollen sich Vertreter der Stadtverwaltung in dieser Woche ein Bild vom Wildschwein-Problem in der Morgenröte machen. Wie vergangene Woche berichtet, haben die Tiere in Gärten zwischen Käfertal und Gartenstadt schwere Schäden verursacht. Man wolle nach Möglichkeiten suchen, die Situation zu beruhigen, teilte eine Stadtsprecherin mit.

Welche Maßnahmen das sein könnten, ist weiterhin offen. Die Verwaltung betont, dass für eine langfristige Lösung ein "konzeptionelles Vorgehen" nötig sei. Das Thema solle auch der Runde Tisch "Schwarzwild" aufgreifen. Verwaltungsexperten und Jäger beraten dort seit mehreren Jahren über verschiedene Maßnahmen gegen das Wildschweinproblem. Die Tiere in den betroffenen Gebieten einfach zu bejagen, ist wegen der engen gesetzlichen Vorgaben aber kaum möglich. Im Wald selbst werden Wildschweine bereits abgeschossen. "Die Jagd in städtischem Raum gestaltet sich jedoch schwierig", so die Stadtsprecherin.

Schäden bei Biotopia

In mehreren Nächten hatten Wildschweine auf der Suche nach Würmern ganze Gärten entlang der Morgenröte umgegraben. Dabei ist der Waldrand in diesem Gebiet rund 500 Meter entfernt. Anwohner hatten sich verärgert darüber gezeigt, von Stadt und Jägern keine Hilfe zu erhalten. Es komme in der Straße zu einer "Verkettung ungünstiger Umstände", heißt es aus dem Rathaus. Ein Landwirt hat auf einem Feld Mais gepflanzt - wohl willkommene Deckung für die Tiere.

Auch das Gelände des Garten- und Landbaubetriebs von Biotopia bietet ihnen offenbar Verstecke. Anwohner sehen darin ebenfalls einen Grund, warum sich die Wildschweine bis in ihre Gärten vorwagen. Biotopia nutzt das Gelände für sozialpädagogische Projekte und hat dort unter anderem einen Lehrgarten mit rund 100 Pflanzenarten angelegt. "Auch unsere Gärten sind schon in Mitleidenschaft gezogen worden, wir kriegen fast jede Nacht Besuch", berichtet die kaufmännische Leiterin Daniela Bauer. Man überlege daher, das Grundstück mit einem Wildschutzzaun zu umgeben. fab