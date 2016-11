Jahrelange Haft, Freispruch oder Psychiatrie?

Alle Bilder anzeigen An dieser Böschung am Ufer des Neckars in Höhe der Inselstraße entdeckte ein Spaziergänger im Dezember 2015 eine Blutlache. Hier soll der Angeklagte seine 31-jährige Nachbarin brutal niedergeschlagen und in den Neckar geworfen haben. © Proßwitz Nach dem Fund von Blutlachen suchte die Polizei im Januar das Neckarufer ab. Die Frauenleiche wurde in Südhessen im Rhein gefunden. © Proßwitz

Mit einer überraschenden Forderung des Verteidigers ist gestern im Prozess um die 31-jährige Frau, die brutal erschlagen und dann in den Neckar geworfen wurde, die Schlussphase eingeleitet worden. Strafrechtler Maximilian Endler plädierte nicht - wie seine Kollegin Miriam Weiß wenige Minuten vorher - auf den tatsächlichen Freispruch seines Mandanten, sondern zielte auf eine Schuldunfähigkeit des 26-Jährigen ab. Zudem bat er die Kammer des Landgerichts darum, den Germanistik-Studenten in die Psychiatrie einweisen zu lassen.

Oberstaatsanwalt Oskar Gattner hatte zu Beginn des gestrigen Verhandlungstages, trotz vieler in der Beweisaufnahme offengebliebener Fragen und eines fehlenden Motivs, keinen Zweifel am Vorwurf des Totschlags gelassen. 13 Jahre und sechs Monate Haft bezeichnete er als tat-angemessen. Er unterstrich seine Schlussfolgerung im Wesentlichen durch die Spurenlage am Tatort. Demnach stehe fest, dass der Angeklagte seine ehemalige Nachbarin am 30. Dezember 2015 am Ufer des Neckars zunächst mit einem Messer und dann mit einem Stein attackiert habe. Dabei sei er mit "erheblicher Wucht" vorgegangen, zehn bis 15 Mal habe er mit dem Gegenstand auf die Frau eingeschlagen, mit der Absicht, sie zu töten.

Der Angeklagte hatte seit der Festnahme im Januar seine Unschuld beteuert und bereits am ersten Prozesstag Freispruch gefordert. Dementsprechend angespannt folgte der Germanistik-Student den Ausführungen des Anklägers, vor allem aber denen seines Anwalts. Mit starrer, finsterer Miene saß er vor dem Richter, wippte über zwei Stunden lang mit seinem Oberkörper nach vorne und hinten, hielt seine Hände gefaltet auf dem Tisch.

Chronologie des Falls Am 30. Dezember 2015 entdeckt ein Sparziergänger am Neckarufer eine Blutlache sowie eine Mütze und informiert die Polizei. Die Ermittler gehen aufgrund der Spurenlage bald von einem Verbrechen aus. Allerdings fehlt das Opfer. Am 24. Januar 2016 wird im Rhein bei Trebur eine Leiche gefunden. Die Tätowierung "Monnem" führt die Polizei nach Mannheim. Die Erkenntnisse zu der Frau passen zum Spurenbild am Neckarufer. Die 31-Jährige war nicht als vermisst gemeldet. Sie hatte im Jungbusch gewohnt, war in der Drogenszene bekannt. Kurz darauf wird der nun Angeklagte festgenommen. Ein Motiv für die Tat ist bis heute nicht zu erkennen.

Bereits vor Verhandlungsbeginn hatte Endler nach kurzer Kontaktaufnahme mit seinem Mandanten einen deutlich von dem 26-Jährigen entfernten Platz eingenommen. Auch zwischen Verteidigerin Miriam Weiß und dem Studenten war ein Stuhl frei geblieben - eine unübliche Distanz zwischen Anwalt und Mandant. Endler bezeichnete den Angeklagten in seinem Plädoyer als "uneinsichtig", er lebe in seiner eigenen Welt, führte er aus: "Der letzte Tag wird kommen, dann werden nach 13 Jahren und sechs Monaten die Gefängnistore aufgehen und dieser Mann wird, ohne behandelt worden zu sein, rauskommen. Das ist nicht gut für ihn - und für uns alle." Er sei der festen Überzeugung, dass sein Mandant in die Psychiatrie gehöre, ließ er keinen Zweifel zu. Die Schuldunfähigkeit sehe er durch eine paranoide Schizophrenie gegeben: "Mit gesundem Menschenverstand ist diese Tat nicht zu erklären."

Der psychiatrische Sachverständige Hartmut Pleines hatte während der Beweisaufnahme in seinem Gutachten zwar die psychische Erkrankung den Angeklagten im Jahr 2013 bestätigt. In der Zeit danach - und auch am Tattag - hätten sich dafür aber keine Anhaltspunkte ergeben.

Verteidigerin Miriam Weiß betonte in ihrem Schlussvortrag, dass die Indizienlage nicht ausreiche, um ihren Mandanten zu verurteilen. Ja, er habe "zwei bis drei Probleme" in seinem Leben gehabt, "aber die hat er durch eigene Kraft in den Griff bekommen", erklärte sie. Der Angeklagte hatte im Prozess seine Vergangenheit geschildert: Kurz vor dem Abi verkrachte er sich mit seinen Eltern, rutsche in die Drogenszene ab, machte eine Therapie. Nach einem weiteren psychischen Tiefpunkt plante er den Neuanfang, nahm im Sommer 2015 in Heidelberg das Germanistik-Studium auf, Mitte Dezember zog er aus dem Haus aus, in dem er das spätere Opfer kennengelernt hatte.

Am Freitag, 25. November, um 9 Uhr will Richter Ulrich Meinerzhagen das Urteil verkünden.