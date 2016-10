„Jede Kultur trauert anders“

Im Ernstfall gut erkennbar: Die Mannheimerin Vesile Soylu mit ihrer Notfallseelsorge-Jacke gestern auf dem Mannheimer Marktplatz. © Prosswitz

Wenn ein geliebter Mensch - ein Familienmitglied, ein Freund, ein Bekannter - stirbt, ist das Gefühl für jeden gleich schrecklich. Wie ein Mensch mit diesem Gefühl umgeht, mit der Trauer, hängt stark vom kulturellen Hintergrund ab. Dessen zumindest ist sich die Mannheimerin Vesile Soylu, ab morgen erste offizielle Notfallseelsorgerin der Stadt, sicher: "Wenn ein Mensch mit meinem kulturellen Hintergrund stirbt, ist innerhalb von ein paar Stunden das ganze Haus oder auch Krankenhaus voller Verwandte", erklärt die Deutsch-Türkin Soylu, die seit 20 Jahren im Mannheimer Stadtteil Neuhermsheim wohnt. Geboren ist die 38-jährige gläubige Muslima in Kayseri in der Türkei, aufgewachsen im schwäbischen Bad Boll. Soylu hat sich somit schon immer zwischen zwei Kulturen bewegt, was ihr jetzt auch bei ihrer Arbeit zugutekommt.

Vorlesen aus dem Koran

"Angehörige meines Glaubens trauern meist in großen Gruppen. Da ist es für meine Kollegen oft schwierig, den oder die Angehörige aus der Menge herauszufiltern, um die es wirklich geht. Und dann wissen sie auch oft nicht, wie sie die Personen beruhigen können." Wenn Soylu dann hinzugerufen wird, liest sie den Angehörigen laut aus dem Koran vor - "das beruhigt schon ungemein" - und spricht mit den Angehörigen über den Verstorbenen. Etwas was sie sich selbst auch gewünscht hätte, als vor vier Jahren ihr Schwiegervater verstarb: "In dem Moment hätte ich mir jemanden gewünscht, der uns bei der Trauer geholfen hätte. Jemand, der gefühlsmäßig nicht involviert, der neutral ist."

Notfallseelsorgerin Vesile Soylu Vesile Soylu ist am 13.10.1978 in Kayseri, in der Türkei geboren .

ist am in Kayseri, . Aufgewachsen ist Soylu in Bad Boll .

ist Soylu in . Die vierfache Mutter lebt seit 20 Jahren mit ihrem Ehemann im Mannheimer Stadtteil Neuhermsheim.

mit ihrem Ehemann im Mannheimer Stadtteil Neuhermsheim. Soylu ist sunnitische Muslima .

. 2012 hat sie eine Fortbildung zur Krankenhausseelsorgerin gemacht und arbeitet im Ludwigshafener Krankenhaus "Zum Guten Hirten" ehrenamtlich als islamische Seelsorgerin.

gemacht und arbeitet im ehrenamtlich als islamische Seelsorgerin. Für ein Jahr war sie bei der Freiwilligen Feuerwehr Mannheim als "Notfallseelsorge"-Hospitantin im Einsatz, am Freitag wird sie offiziell als erste muslimische Notfallseelsorgerin in ihren Dienst eingeführt.

im Einsatz, am Freitag wird sie offiziell als in ihren Dienst eingeführt. Soylu absolviert zusätzlich noch eine Ausbildung zur "Heilpraktikerin für Psychotherapie". gbr

Also wird die vierfache Mutter selbst aktiv und macht eine Fortbildung zur Krankenhausseelsorgerin. Eine ehrenamtliche Tätigkeit, der sie auch jetzt noch weiterhin im Ludwigshafener Krankenhaus "Zum Guten Hirten" nachgehen wird. Ihre Arbeit als Notfallseelsorgerin fordert sie jedoch besonders: "Ich habe mir die Arbeit schon etwas anders vorgestellt, nicht ganz so belastend. Obwohl ich schon viel im Bereich Seelsorge gearbeitet habe, ist die Notfallseelsorge für mich am schwierigsten", sagt Soylu und betont: "Man hat es immer mit dem Tod zu tun und weiß nie, was uns erwartet."

Die Umstände des Todes - Suizid, Autounfall, Herzinfarkt - sind die einzigen Informationen, welche Soylu und ihre knapp 17 Mannheimer Kollegen vor einem Einsatz erhalten. "Wer zu betreuen ist, wie viele Personen und was da genau vor Ort los ist, das wissen wir nicht", erklärt Soylu. Ein Fall ist ihr nach ihrer jetzt einjährigen Hospitationszeit bei der Freiweilligen Feuerwehr Mannheim - wo sie offiziell, da sie weder zur katholischen noch zur evangelischen Kirche gehört, als "Fachberaterin für die Feuerwehr" agiert - dabei noch besonders in Erinnerung. Soylu wurde von einer Kollegin zur Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge gerufen, nachdem ein afghanischer Familienvater plötzlich an einem Herzinfarkt verstorben war. "Meine Kollegin sagte mir, sie komme mit den Angehörigen überhaupt nicht zurecht, weil sie Muslime sind", sagt Soylu. "Dass ich dann aber als Muslima da war und die Angehörigen sich immer an mich wenden konnten, war schon ein Pluspunkt", sagt Soylu und betont: "Jede Kultur trauert anders." In Mannheim, wo zehn Prozent der Einwohner einen muslimischen Hintergrund besitzen, sei der Bedarf nach einer muslimischen Seelsorge hoch, denn: "Der Islam gehört zu Mannheim".