Jungbusch zur besten Sendezeit

Dimitrios "Dimi" Schulze ist ein gerissener, aber sympathischer Anwalt. Ältere Zuschauer könnte er an "Liebling Kreuzberg" erinnern. Jüngere dürften eher an "Better Call Saul" denken. Wie der wirbt auch "Dimi" Schulze mit TV-Spots um Kunden. In denen läuft er tanzend und rappend durch den Jungbusch. Dort spielt der Film, den das Erste an diesem Donnerstag (2. Februar, 20.15 Uhr) zeigt. Stimmt die Einschaltquote, wird daraus eine Serie.

Nach der ARD-Kurzreihe "Emma um Mitternacht" mit Katja Riemann und weiteren Filmen im vergangenen Jahr dient die Quadratestadt erneut als Kulisse auf großer Bühne. "Mannheim erfreut sich als Drehort immer größerer Beliebtheit", freut sich auch Kulturbürgermeister Michael Grötsch. "Filmemacher erkennen den besonderen Charme unserer Stadt und beleuchten ihre unterschiedlichen Facetten."

Im Falle von "Dimitrios Schulze" ist es der Drehbuchautor Fred Breinersdorfer, ein gebürtiger Mannheimer (siehe "Drei Fragen"). Die Hauptrolle spielt Adam Bousdoukos. Ihn reizte nach eigenem Bekunden "die Geschichte aus einem sozial schwachen Viertel mit hohem Migrantenanteil". Gerade in der heutigen Zeit müsse sie als positives Beispiel unbedingt erzählt werden.

Kino- und TV-Produktionen in Mannheim Die Quadratestadt war schon häufig Filmkulisse. So wurden hier schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg einige Teile der 1949 erschienen Hollywood-Komödie "Ich war eine männliche Kriegsbraut" gedreht - mit Cary Grant in der Hauptrolle.

Auch zahlreiche "Tatort" -Filme spielten in Mannheim. "Auf offener Straße" wurde 1971 sogar ausschließlich hier gedreht. TV-Ermittler aus anderen Städten schauten ebenfalls wiederholt vorbei, zuletzt regelmäßig Lena Odenthal aus Ludwigshafen.

In jüngerer Zeit erschienen einige hier gedrehte Filme, etwa 2006 "Vier Minuten" oder im vergangenen Jahr "Sag mir nichts" , "Mannheim - Neurosen zwischen Rhein und Neckar" sowie "Die Welt der Wunderlichs" .

Ebenfalls 2016 spielte in Mannheim die kurze ARD-Reihe "Emma nach Mitternacht" mit Katja Riemann .

. Allerdings sind nicht alle Filme, deren Handlung angeblich in der Quadratestadt spielt, tatsächlich hier gedreht. So stehen im US-Actionfilm "Das A-Team" (2010) die schneebedeckten "Mannheimer Berge" in Wirklichkeit in Kanada. (sma)

Schulzes Gegenspieler im Jungbusch ist Revierleiter Sultan Cakmak (gespielt von Kida Khodr). Der griechischstämmige Anwalt und der türkischstämmige Polizist kennen sich schon aus der Schule. Sie fetzen sich, als seien Don Camillo und Peppone ihre cineastischen Vorbilder. Als der Kommissar hört, dass Schulze auf dem Weg ist, schickt er schnell einen Kollegen raus, der dem Anwalt mit einem mobilen Blitzgerät auflauert. Darauf lässt Schulze die Luft aus Cakmaks Fahrrad. Als Zuschauer befürchtet man, in der nächsten Szene könnten sie sich gegenseitig Zahnpasta an die Türklinken schmieren.

Auch witzige Einfälle

Es wirkt auch nur bedingt originell, wenn Schulze kopfschüttelnd Strafzettel von der Windschutzscheibe entfernt, sich während der Autofahrt rasiert oder im Gemüseladen seiner Familie aushilft. Der eine oder andere Freund gehobener Abendunterhaltung wird da mit hochgezogenen Augenbrauen zur Fernbedienung greifen. Aber erstens setzen die Öffentlich-Rechtlichen ihrem Publikum zur besten Sendezeit gern mal seichteren Stoff vor. Zweitens zeichnen diesen Film durchaus auch witzige Einfälle aus: Beispielsweise, dass eine affektierte Richterin in ihrer Jugendstilwohnung ein großes ferngesteuertes Spielzeugauto hat, um ihre beiden Möpse herumzukutschieren. So entwickelt der 90-minütige Donnerstagskrimi doch unterhaltsamen Charme. Und als Mannheimer hat man den enormen Mehrwert, dass er komplett hier gedreht wurde und sehr viel von der Stadt zu sehen ist.

Einmal fragt Schulze nach dem Wohnsitz einer festgenommenen Ladendiebin. Eine Polizistin antwortet lakonisch: "Jungbusch - wo sonst?" Da wird mancher Zuschauer vielleicht "Neckarstadt-West!" rufen. Dass kurz nachdem die Journalistin Düzen Tekkal in der Anne-Will-Talkshow von einer "No-Go-Area" sprach, die ARD einen Spielfilm über ein vermeintliches Mannheimer Problemviertel zeigt, ist Zufall. Man könnte es aber auch als Wiedergutmachung begreifen. Denn der Jungbusch und seine Bewohner werden sehr liebenswert dargestellt. Das ist auch aus Sicht des Kulturdezernten Grötsch eine willkommene Werbung: "Zur besten Sendezeit wird Mannheim als kulturelle, bunte und lebendige Stadt gezeigt."

Mannemerisch sprechen in dem Film zwar nur ein paar Nebendarsteller. Doch haben sich die Macher offensichtlich über hiesige Befindlichkeiten informiert. So zieht die Mutter des Anwalts über seine dunkelhäutige Freundin her: "Ich will einfach keine Enkel von ihr! Nicht, weil sie schwarz ist. Sondern, weil sie aus Ludwigshafen kommt!"