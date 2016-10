Junge Raser erfolgreich ausgebremst

Fahrzeugkontrolle: Viele manipulierte Autos flogen auf. © Blüthner

"Es hat gewirkt!" Zufrieden berichtete Polizeidirektor Dieter Schäfer gestern im Sicherheitsausschuss des Gemeinderats vom erfolgreichen Kampf gegen die sogenannten "Poser", die mit ihren schnellen Autos vorwiegend auf der Kunststraße gerast seien und ihre Motoren aufheulen ließen. "Wir haben das Verkehrsrowdytum deutlich eingedämmt", erklärte auch Erster Bürgermeister Christian Specht, "und werden dafür sorgen, dass es nachhaltig bleibt".

Schäfer zog für die Kontrollen an 49 Einsatztagen im Sommer sechs Spezialisten der Verkehrspolizei zusammen, die auf Motoren spezialisiert sind. Insgesamt seien 546 Fahrzeuge gestoppt und kontrolliert worden. Bei 151 davon sei "die Betriebserlaubnis erloschen" gewesen - weil die Besitzer an Motoren oder Auspuffanlagen manipuliert hatten. 73 davon wurden "entstempelt", also gleich komplett stillgelegt und beschlagnahmt. Die anderen Eigner durften auch nicht weiterfahren, sondern mussten erst Gutachten beibringen, Einbauten verändern oder entfernen. "Das kann ein paar Wochen dauern. Nicht fahren - das schmerzt die", sagte Schäfer.

Zuvor waren der Polizei, wofür Schäfer ausdrücklich dankte, von Bürgern 464 Hinweise - meist mit Kfz-Kennzeichen und Fahrzeugtyp - auf Raser zugegangen. Laut Schäfer handelt es sich bei der "Poser-Szene" um rund 500 bis 600 junge Männer. "Die Klientel ist jung, männlich, hat zu 70 Prozent Migrationshintergrund. 60 Prozent sind Auswärtige, nur 40 Prozent Mannheimer", charakterisierte er den Täterkreis: "Es gibt junge Männer, die leben noch bei den Eltern, die geben im Monat 800 Euro als Leasingrate für ein tolles Auto aus. So wahrgenommen werden, das ist denen ihr Lebenselixier." Dabei seien seine Beamten auf "krasse Perversitäten" gestoßen, wie Schäfer technische Veränderungen an den Fahrzeugen umschrieb, die Lärm erzeugen. Teilweise gebe es eine Grauzone im europäischen Zulassungsrecht. Manche Fahrzeuge hätten Einstellungen, die erkennen, ob ein Wagen auf der Straße fahre oder auf dem Teststand sei, "das ist wie beim Abgasskandal", sagte Schäfer und zitierte Werbetexte für Autos, die "größtes Hörvergnügen" oder "krassen Sound" versprechen.

124 Stundenkilometer schnell

Polizei und Stadt hatten mit der Aktion bundesweit Aufsehen erregt - bis ins "Heute Journal". "Daraufhin kam ein junger Mann aus Kaiserslautern nach Mannheim und wollte schauen, ob es hier wirklich so streng zugeht - er durfte mit dem Zug nach Hause fahren", berichtete Schäfer. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 124 Stundenkilometern. Den Fahrern von einem Maserati und einem Jaguar, die mehrfach angetroffen wurden, drohe man nun ein Zwangsgeld an. Wer völlig uneinsichtig sei, werde zudem der Führerscheinstelle gemeldet.

Stadträte aller Parteien lobten die Aktion. "Tolle Leistung. Es ist ein wichtiges Signal für die Bürger, dass wir auf Einhaltung der Normen achten", so Boris Weirauch (SPD). "Wir müssen aber als Gesellschaft hinterfragen, warum junge Menschen im Herumrasen eine lebensstiftende Funktion sehen", gab Steffen Ratzel (CDU) zu bedenken. Melis Sekmen (Grüne) freute sich, "dass bürgerschaftliches Engagement fruchten kann", erneuerte aber ihre Forderung, Fressgasse und Kunststraße nachts komplett zu sperren.