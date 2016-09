Am frühen Samstagmorgen ist ein 18-jähriger Gambier von drei bislang unbekannten Männern überfallen und mit einem Messer verletzt worden. Der 18-Jährige befand sich gegen 1.30 Uhr auf dem Nachhauseweg in Richtung Columbusstraße zu seiner Unterkunft, als er von den Männern, laut Polizei vermutlich arabischer Herkunft, angesprochen und dann überfallen wurde. Sie versetzten dem 18-Jährigen einen Messerstich in die Schulter. Dem Gambier gelang die Flucht und er setzte seinen Heimweg mit der Bahnlinie 5 nach Käfertal fort.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zur Tat an Tel. 0621/174-55 55. Insbesondere Fahrgäste der Straßenbahnlinie 5, die zwischen 1.30 Uhr und 2.30 Uhr von der Innenstadt in Richtung Käfertal gefahren sind, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (vio/pol)