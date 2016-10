Bei einem Streit am Sonntag um kurz nach 10 Uhr in der Beilstraße im Jungbusch ist ein junger Mann schwer am Kopf verletzt worden. Der 18-Jährige war nach Angaben der Polizei mit einem Unbekannten zunächst in eine verbale Auseinandersetzung geraten. Diese entwickelte sich zu Handgreiflichkeiten, in deren Verlauf der junge Mann durch Faustschläge verletzt wurde. Als Beamte des Polizeireviers Oststadt eintrafen, hatte sich der Unbekannte bereits entfernt. Sein Opfer wurde von einem Notarzt versorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Für die Dauer des Abtransportes des Verletzten wurde die Einmündung Hafenstraße/Neckarvorlandstraße kurzzeitig gesperrt. Der Verletzte befindet sich laut Polizei nicht in Lebensgefahr. Der Grund für die Auseinandersetzung ist bislang unklar.

Über den Kontrahenten des jungen Mannes ist bislang lediglich bekannt, dass dieser nach Angaben der Ermittler "osteuropäisch" aussieht und eine kräftige Figur hat. Die Polizei des Reviers Oststadt sucht nun Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter 0621/174- 33 10 telefonisch zu melden. tan/pol