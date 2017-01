Junger Sportler steckt sich große Ziele

Alle Bilder anzeigen Maximilian Richter will 2017 bei großen Wettkämpfen glänzen. © Capuana

Ein beliebter Vorsatz fürs neue Jahr ist, sich wieder mehr zu bewegen. Diesen Ansporn benötigt Maximilian Richter nicht - in seinem Leben spielt Sport bereits eine große Rolle. Fünf Mal pro Woche trainiert der 14-Jährige Leichtathletik beim SV 98/07 Seckenheim sowie bei der MTG Mannheim. Der Gymnasiast hat dennoch ein großes Ziel für 2017: Bei diversen großen Wettkämpfen zu glänzen, um sich für die Deutschen Meisterschaften zu qualifizieren.

Seine Passion hat er vor sechs Jahren entdeckt. "Ich habe davor Fußball gespielt, aber das war nicht so meins", erzählt der Jugendliche. Als er mit seiner Mutter darüber redet, schlägt sie ihm vor, Leichtathletik auszuprobieren, eine Sportart, an der sie selbst großen Spaß hatte. Maximilian Richter gefällt es - und er bleibt der Leichtathletik treu.

Nach seinem Vorbild gefragt, kommt es wie aus der Pistole geschossen: "Robert Harting." Vor allem das faire Verhalten des Sportlers imponiert Richter. An seinem Hobby schätzt er, dass es sehr abwechslungsreich ist. Der Mannheimer ist außerdem äußerst ehrgeizig. "Wenn ich Erfolg habe, freue ich mich", sagt er. Regelmäßig nimmt er an Wettkämpfen von verschiedenen Vereinen teil. Um dafür fit zu bleiben, stehen bei ihm neben den rund zweistündigen Trainingseinheiten auch einmal pro Woche Krafttraining an, sowie Übungen daheim, "um die Muskeln locker zu halten". Zudem bekommt er seit Oktober ein Zusatztraining: Ein Landestrainer für Wurfdisziplin fordert ihn. Den inneren Schweinehund kennt Maximilian Richter nicht: Selbst, wenn er am späten Nachmittag von der Schule heimkommt und müde ist, fällt es ihm nicht schwer, zum Sport zu gehen.

Maximilian Richter Maximilian Richter wurde im Februar 2002 geboren. Mit seinen Eltern wohnt er auf der Rheinau. Seit sechs Jahren macht der 14-Jährige Leichtathletik. Er trainiert bei der SV 98/07 Seckenheim, außerdem nutzt er die Kooperation zur MTG Mannheim. Er ist Badischer Meister im Kugelstoßen. 2017 will er unter anderem bei den Badischen Einzel- und Gruppenmeisterschaften sowie den Blockmeisterschaften teilnehmen. Sein großes Ziel sind die Deutschen Meisterschaften. cap

Seine Eltern Heike und Waldemar Richter freuen sich, dass ihrem Sohn Leichtathletik so viel Freude bereitet. Sie unterstützen ihn, wo es nur geht. Den Jugendlichen zu seinen Leistungen anzutreiben liegt ihnen aber fern. Im Gegenteil: "Meine Eltern sagen manchmal, wenn eine Klassenarbeit ansteht, ich soll doch ruhig das Training absagen", erzählt er. Aber das komme für ihn nicht in Frage, gibt er schmunzelnd zu.

Sprint, Werfen und Sprung

Sprint, Werfen und Sprung stehen regelmäßig auf Richters Programm, denn die einzelnen Disziplinen ergänzen einander. "Schnelligkeit beispielsweise ist für alle Disziplinen wichtig", erklärt er. Der Gymnasiast hat dennoch klare Favoriten, die sich im vergangenen Jahr bei ihm herauskristallisierten. "Meine Vorlieben liegen bei Diskuswurf und Kugelstoßen." In letzterer Disziplin wurde der Neuntklässler vergangenes Jahr sogar Badischer Meister bei den Einzelwettkämpfen. An der Süddeutschen Meisterschaft nahm er ebenfalls teil.

Erhofft hatte er sich 2016 auch eine Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft. Die Qualifikation verpasste Maximilian Richter nur knapp. "Mir fehlten bei den Badischen Blockmeisterschaften rund 50 Punkte", sagt er - und Bedauern schwingt in seiner Stimme mit. "Alles lief soweit okay", erinnert er sich an den Wettkampf zurück. "Aber beim Diskuswurf hat es an Weite gefehlt - etwa um zweieinhalb Meter." Zunächst habe er sich ziemlich darüber geärgert. Inzwischen hat er sich damit abgefunden. "Man muss nach vorne blicken und sich sagen: ,Nächstes Mal mache ich es besser'", sagt er gelassen.

Mit Rückschlägen umzugehen, auch das gehört zum Sportlerdasein. Als er Ende 2015 einen Bänderriss erleidet, wirft ihn das um sechs Wochen zurück. Er pausiert komplett und gönnt sich Ruhe. Mit Erfolg: Inzwischen ist sein Fuß wieder vollständig hergestellt. Bereits diesen Monat fangen die ersten Hallenturniere an. Es geht weiter mit regionalen und badischen Meisterschaften. Und natürlich möchte der junge Mannheimer zum ersten Mal bei den Deutschen Leichtathletikmeisterschaften dabei sein.