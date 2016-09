Juristin im Auftrag der Tiere

Alle Bilder anzeigen Die 29-jährige Christina Eberle ist die erste Tierschutzbeauftragte der Stadt Mannheim. Die gebürtige Heidelbergerin hat ihre ehrenamtliche Stelle am 1. September angetreten. © Tröster © _

Die Mannheimer sind besonders tierlieb. "Wir bekommen oft Anrufe, wenn jemandem auffällt, dass der Nachbarshund lange nicht zu sehen war oder abmagert wirkt", sagt Klaus Eberle, Leiter des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung der Stadt Mannheim. Darum sei es mehr als nötig gewesen, mit einer Tierschutzbeauftragten die Arbeit der Verwaltung zu ergänzen. Länger als zwei Jahre hat es allerdings gedauert, bis "eine geeignete Person gefunden werden konnte", erklärt Erster Bürgermeister Christian Specht und schaut zu seiner Sitznachbarin Christina Eberle. Die 29-Jährige setzt sich seit dem 1. September ehrenamtlich für die Tiere in und um Mannheim ein.

"Liegt mir am Herzen"

"Tierschutz liegt mir persönlich am Herzen, für mich ist das keine Bürde oder Arbeit", sagt die gebürtige Heidelbergerin. Sie habe selbst einen Hund, der allerdings zurzeit bei ihren Eltern lebt. Ein Grund mag ihr Sohn sein, der im Juli geboren wurde. Darum befindet sich Eberle, die übrigens nicht verwandt ist mit Ordnungsamtschef Klaus Eberle, noch in Elternzeit. "Dennoch gibt es für mich kein End-Datum für dieses Ehrenamt", macht die Juristin klar. "Auch wenn ich wieder in meinem Job arbeite, werde ich weiterhin Tierschutzbeauftragte sein." Es brauche einfach eine gute Organisation, sagt sie lachend und wirft ihr langes, braunes Haar über die Schulter. Sie habe vor allem diese neu geschaffene Stelle gereizt, "ich werde sie mit Leben füllen". Zunächst möchte die Anwältin allerdings ein Netzwerk aufbauen.

Einen Überblick verschaffen

"Ich muss erst einmal einen Überblick gewinnen, mich informieren und dann einen Austausch zwischen Verwaltung und Vereinen schaffen." Präventiver Tierschutz ist auch ein Aufgabenfeld, das Christina Eberle angehen möchte. In Kindertagesstätten oder Schulen wolle sie für das Thema sensibilisieren, Sachverhalte erklären. Erster Bürgermeister Christian Specht präzisiert: "Es ist wichtig, zu erklären, warum ein Welpe kein Weihnachtsgeschenk ist."

Doch warum hat die Suche der Stadt so lange gedauert? Dass Mannheim einen Tierschutzbeauftragten braucht, haben die Grünen schon 2011 gesehen. 2013 brachten sie einen entsprechenden Antrag im Gemeinderat ein. In den Etatberatungen wurde von Grünen, SPD und CDU für die neue Stelle ein Budget für 14 500 Euro genehmigt - knapp 10 000 Euro werden alleine für den einzurichtenden Arbeitsplatz benötigt. Die FDP sah diese Investition damals als "nicht notwendig" an - auch die Mannheimer Liste war dagegen. Nach dem Beschluss dauerte es wieder mehr als zwei Jahre, bis Christina Eberle gefunden war.

"Nach Antrag und Beschluss mussten wir erst einmal das Konzept schärfen und die politischen Vorstellungen mit den Anforderungen der Verwaltung abgleichen", erklärte Erster Bürgermeister Specht auf Nachfrage. Als klar war, welche Forderungen die Stadt an den neuen Tierschutzbeauftragten stellt, ging die Suche los.

Langwierige Suche

"Aber nicht alle Bewerber brachten die nötige Qualifikation mit. Bei uns haben sich viele Aktivisten beworben, aber darum geht es bei dieser Arbeit nicht."

Viele hätten sofort sagen können, wo Handlungsbedarf herrscht, wo Tiere vernachlässigt werden. "Aber wir brauchen jemanden, der Dinge sagt, die auch wirken. Jemand, der Rede und Antwort steht vor Ausschüssen oder anderen Zusammenkünften", erklärt Specht.

Christina Eberle erfülle dies - "und ihr juristischer Hintergrund ist auch ein Vorteil, war aber nicht ausschlaggebend", erklärt Specht. Eberle konnte mit ihren konzeptionellen Ideen bei der Verwaltung punkten. Aber nun will sie erst einmal Kontakte knüpfen, um zu sehen, wo Hilfe nötig ist. "Ich möchte nämlich nicht an der Realität vorbeiarbeiten."