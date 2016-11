Kaffeefahrt führt zu Kim

"Endlich ist es raus!", atmete Kim Schreiner auf und gestand: "Ich musste manchmal ganz schön lügen." Doch bei der traditionellen "Prinzessinnensuche" am späten Montagabend wurde das lange gut gehütete Geheimnis gelüftet und die 28-jährige Marketingleiterin als neue Lieblichkeit der "Fröhlich Pfalz" (wir berichteten) vorgestellt. Sofort begeisterte sie mit Charme, Humor und souveränem Auftreten.

In zwei Reisebussen seiner Fahrschule schickt "Fröhlich Pfalz"-Präsident Dietmar Beck die rund 100 närrischen Gäste auf die "Prinzessinnensuche". Als Reiseleiter hat er den als Büttenredner "Molli" bekannten Oliver Sauer engagiert, der auch die Prunksitzung des Vereins moderieren wird. Er inszeniert die Suche als humoristische Kaffeefahrt - einschließlich Verkauf von Heizdecken und Handtüchern.

Erste Station: der Mannheimer Reiterverein. Im neu gestalteten Restaurant "Huf-House" von Andreas Löffler, früher Koch im "Le Corange", begrüßt Reitervereinspräsident Peter Hofmann die Fasnachter. Doch die vom früheren Senatspräsidenten Bert Schreiber augenzwinkernd genährte Hoffnung, in der Reithalle fündig zu werden, zerschlägt sich.

Reiterinnen lehnen ab

Zwar gibt Reitlehrerin Anica Fröhling hier gerade Unterricht - aber bei den drei Reiterinnen hat der Verein kein Glück. Charlotte Herboldt sagt sofort ab, obwohl ihr Pferd nickt, Lisa-Marie Winkenbach lehnt ebenso ab, und Cornelia Stietz könnte sich das Ganze zwar vorstellen ("Kommt auf den Prinz an!"), aber will ihr Pferd "Ruffino" dann doch nicht so lange alleine lassen. Also geht s zurück in den Bus und ab nach Leimen, zum Restaurant "Fody's", wo im Fackelschein die Ranzengarde Spalier steht. Drei Bedienungen tragen hier eine rosa Schärpe "Fody's Prinzessin" - aber als sie gefragt werden, ob sie sich auch das Amt der Stadtprinzessin zutrauen, gibt es nur Kopfschütteln - entweder von ihnen oder ihrem Chef, Fody Pashalidis.

Aber wie gut, dass "Molli" Oliver Sauer eine reizende Assistentin hat, die ihn unterstützt - "so heiß wie eine Heizdecke", wie er sie charakterisiert. "Käthchen" nennt er sie, aber sie heißt in Wirklichkeit Kim Schreiner, ist Marketingleiterin beim Landwirtschaftsbetrieb Hegehof und seit 22 Jahren in der "Fröhlich Pfalz" aktiv.

Als Beck und Sauer sie fragen, zögert sie keine Sekunde: "Ich kenne mich aus, ich mach's", sagt sie selbstbewusst und souverän, und in den losbrechenden lauten Jubel und Beifall kann sie nur noch sagen: "Ich bin unheimlich stolz und freue mich auf eine unvergessliche Zeit!" Von der berichten ihr dann alle bisherigen "Fröhlich Pfalz"-Prinzessinnen" seit 1979, und nicht nur Sponsor Fody Pashalidis äußert sich begeistert über Kim. "Als ich erfahren habe, dass sie es wird, habe ich spontan das Budget erhöht." Ihre erste Amtshandlung ist dann, mit Konditormeister Lutz Wentzlaff vom Café "Mohrenköpfle" eine sechsstöckige Eistore anzuschneiden. Das Krönchen an der Spitze gebührt ihr.