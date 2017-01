Kameras sollen starten

So schnell wie möglich soll die Videoüberwachung in der Innenstadt wieder eingeführt werden - darauf pocht jetzt die CDU. In einem Antrag fordert die Partei, dass der "Mannheimer Weg" zumindest vorübergehend fortgesetzt werden soll. Dabei beobachten Polizisten im Präsidium die eingehenden Bilder der Kameras live, um im Notfall direkt Streifenbeamte alarmieren zu können.

Für die ursprüngliche Idee, dafür ein Computerprogramm einzusetzen, das Straftaten erkennt, muss erst das Polizeigesetz geändert werden. Diese Änderung brauche Zeit, schreibt CDU-Kreisvorsitzender Nikolas Löbel in einer Mitteilung - in Mannheim müsse aber jetzt gehandelt werden.

Darum solle nun doch wieder der personalintensivere Weg beschritten werden, denn für die Live-Beobachtung muss die Polizei mehrere Beamte abstellen. Löbel schlägt vor, jetzt "Kameras zunächst unter Einsatz von Personal einzuschalten und dann später durch softwarebasierte intelligente Lösungen zu erweitern und die Polizei personell zu entlasten." Die Stadt solle jetzt die technischen Vorbereitungen treffen.

In Mannheim gibt es derzeit nur am Hauptbahnhof Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen. Die anderen Kameras waren 2007 abgeschaltet worden, weil die Kriminalität zurückgegangen war. Die Stadtspitze hat bereits angekündigt, eine neue Überwachung durch die Polizei zu unterstützen. bro