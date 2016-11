Neues Ankunftszentrum in Coleman oder Spinelli?

Da die Flüchtlingszahlen drastisch sinken, will das Land Baden-Württemberg einige Erstaufnahmeeinrichtungen schließen. Davon soll Mannheim profitieren. Allerdings wird auch ein neuer Standort für das große Ankunftszentrum gesucht, das sich derzeit im Heidelberger Patrick Henry Village befindet. Hierfür hat das Stuttgarter Innenministerium gestern drei Vorschläge gemacht: neben einer früheren US-Kaserne in Schwetzingen auch Coleman oder Spinelli.

Von einer neuen "großen Herausforderung" spricht der CDU-Kreisvorsitzende Nikolas Löbel. Bei der Unterbringung von Asylbewerbern leiste die Stadt bereits mehr als alle anderen im Land. "Daher ist es eine gute Nachricht, dass die Ansiedlung eines ,Drehkreuzes' in Mannheim mit einer Befreiung von Anschlussunterbringungen von Flüchtlingen verbunden ist." Was den Standort für das neue Ankunftszentrum angeht, befürchtet Löbel nach Gesprächen in Stuttgart, dass "eine Priorisierung auf Coleman liegen könnte".

Verwunderung bei Bezirksbeiräten

Vor Ort würde das auf wenig Begeisterung stoßen. "Ich kann mir das absolut nicht vorstellen", sagt Bernd Siegholt, Bezirksbeirat der Mannheimer Liste in Sandhofen. Ähnlich äußern sich Wilken Mampel und Jenny Bernack, seine Kollegen von CDU und SPD. Mampel verweist auf "die vielen Aktivitäten der Amerikaner" hier: Coleman werde derzeit wieder ausgiebig von den US-Streitkräften genutzt. "Ein Flüchtlingszentrum neben Panzern und Waffen?", wundert sich auch Bernack. Schließlich seien viele Asylbewerber vor Krieg und Gewalt geflohen.

Die Amerikaner hatten den Militärflughafen nebst zugehörigen Liegenschaften im Norden der Stadt eigentlich Ende 2014 größtenteils geräumt. Doch im Mai vergangenen Jahres kehrten sie plötzlich zurück. "Die kamen schnell wieder, die können schnell wieder weg sein", glaubt Mampel. Siegholt bezweifelt allerdings, dass der neugewählte US-Präsident Donald Trump seine Ankündigung, die amerikanischen Truppen in Europa deutlich zu reduzieren, schon bald umsetzt.

Und falls doch? Ein neues Aufnahmezentrum hätte für die Anwohner "mit Sicherheit negative Auswirkungen", fürchtet Christdemokrat Mampel. "Hier bei uns im Norden ist die Welt noch ein bisschen in Ordnung", ergänzt Siegholt von der Mannheimer Liste.

Planungssicherheit als Vorteil

"Für den Mannheimer Norden sind die Pläne der Landesregierung keine gute Nachricht", schränkt auch Löbel ein. Allerdings gebe es für die anderen Konversionsflächen dann immerhin Planungssicherheit, sagt der CDU-Kreisvorsitzende. So ist im Konzept des Innenministeriums vorgesehen, dass die Aufnahmestelle im Benjamin Franklin Village - in der momentan noch mehr als 2100 Asylbewerber untergebracht sind - "je nach Bedarf" bereits Ende 2017 geschlossen wird. Spätestens aber bis 2019. Bis dahin soll auch die Aufnahmestelle in der Industriestraße mit momentan knapp 400 Flüchtlingen nicht mehr gebraucht werden. Die Feudenheimer Spinelli-Kasernen, in denen nach Angaben des Regierungspräsidiums aktuell 734 Menschen untergebracht sind, wird zwar ebenfalls als möglicher Standort für das neue Ankunftszentrum genannt. Aber damit hätte sich die städtische Bewerbung um die Bundesgartenschau 2023 wohl erledigt. Sollte die Wahl dagegen auf Coleman oder die Tompkins Barracks in Schwetzingen fallen, könnte das Spinelli-Gelände rechtzeitig für die Umgestaltung frei werden.

Beratung mit Betroffenen

Das neue Konzept für die Aufnahmeeinrichtungen werde nun mit den betroffenen Kommunen beraten, so das Stuttgarter Innenministerium. Oberbürgermeister Peter Kurz findet, für eine Bewertung seien noch zu viele Fragen offen: "Unter anderem nach der Konzeption des Ankunftszentrums, der Aufenthaltsdauer und der Frage der Zuweisung von anerkannten Flüchtlingen."

Von den Mannheimer Landtagsabgeordneten wollte sich gestern auf Anfrage niemand kurzfristig zu den Plänen des Landes äußern. Dafür stellt sich ihr Weinheimer CDU-Parlamentskollege Georg Wacker bereits hinter die Quadratestadt: Deren "extrem hohe Kapazitäten" bei der Aufnahme von Asylbewerbern müssten "auf jeden Fall deutlich reduziert werden". Da Mannheim "seit Jahrzehnten Herausragendes in der Integration von Menschen aus aller Welt leiste", seien die Grenzen der Belastbarkeit erreicht. (sma)

Dossier unter morgenweb.de/fluechtlinge