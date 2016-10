Karl Drais auf 20-Euro-Münze

Hans-Erhard Lessing hat dieser Tage Grund zur Freude: Der Technik-Historiker und Karl-Drais-Biograf konnte als Jury-Mitglied vermelden, dass der Entwurf für die 20-Euro-Silbermünze zum Fahrradjubiläum feststeht. "Der plastisch gelungene Entwurf von Friedrich Brenner (Diedorf bei Augsburg) zeigt die Laufmaschine von Karl Drais in ihrer Anwendung durch einen Draisinenreiter", so beschreibt das für die Prägung von Sondermünzen zuständige Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen (BADV) das Geldstück.

"Das Motiv stellt die Erfindung als Reitpferdersatz in den historischen Kontext: Vulkanausbruch des Tambora (Indonesien) mit Klimakatastrophe, Missernte und Pferdesterben" - auf diesen Hintergrund hatte Lessing bereits vor Jahren in seinen Veröffentlichungen hingewiesen. "Durch die Vulkansilhouette", so die Beschreibung, "sowie den realistischen Grasboden entstehen Elemente, die dem Münzbild eine horizontale Struktur geben. Die Typografie fügt sich sensibel in die Gesamtkonzeption ein."

Zwölf Künstler im Wettbewerb

Jubiläumsprogramm (Auszug) Am 10. November 2016 wird im Technoseum die große Landesausstellung "2 Räder - 200 Jahre. Freiherr von Drais und die Geschichte des Fahrrades" eröffnet. Vom 11. bis 13. November 2016 findet der Bundeskongress des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) in Mannheim statt. Das Festival zum Fahrradgeburtstag steigt in Mannheim am 10. und 11. Juni, der Empfang der Landesregierung findet am 12. Juni 2017. Mit der Show zum Drais-Jahr im Ehrenhof des Schlosses am 16. September 2017 enden die Feiern. lang

Zu dem Designer-Wettbewerb waren zwölf Künstler eingeladen worden. Die Rückseite der Münze zeigt den Bundes-Adler, die Randschrift lautet: "200 Jahre Zweiradprinzip". Die Silbermünze hat einen Durchmesser von 32,5 Millimetern und wiegt 18 Gramm. Sie besteht aus 925er Silber. Vorgesehen ist, 1,2 Millionen Stück zum Nominalwert von 20 Euro in der normalen Stempelglanz-Ausführung auszugeben sowie weitere 200 000 Stück in Spiegelglanz-Qualität zum Ausgabepreis von 34,95 Euro zu prägen.

Während es bis zur Herstellung der Gedenkmünze noch einige Zeit hin ist, laufen die Vorbereitungen für die Große Landesausstellung im Technoseum auf Hochtouren. Bis zur Eröffnung am 10. November, zu der auch Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) erwartet wird, sind es nur noch wenige Tage. Zeit, die Technoseums-Kurator Thomas Kosche und sein Team nutzen, um noch kostbare Ausstellungstücke in der Region zusammen zu tragen. Insgesamt werden etwa 100 Fahrräder der verschiedensten Typen und Epochen in der Jubiläumsausstellung gezeigt.

Minister kündigt Feiern an

Minister Hermann kündigte gestern in Stuttgart die geplanten ausgiebigen Feierlichkeiten an, die in Mannheim, Karlsruhe und bei der traditionellen Stallwächterparty in der baden-württembergischen Landesvertretung in Berlin stattfinden sollen. Es solle dabei deutlich gemacht werden, dass im Land nicht nur das Auto, sondern eben auch das Fahrrad erfunden wurde.

In dieser Woche holten Helga Erbacher und Hans Bleh vom Technoseum eine Original-Laufmaschine aus dem Magazin des Zeughauses der Reiss-Engelhorn-Museen (rem) ab. Das zu Drais' Lebzeiten, wahrscheinlich schon um 1820, hergestellte hölzerne Fahrzeug aus den Beständen des alten Mannheimer Schlossmuseums übergab der Leiter der kunst- und kulturgeschichtlichen Sammlungen der rem, Claude W. Sui, zusammen mit Konservatorin Isabel Luft den Kollegen vom Technoseum: "Wir freuen uns sehr, damit zu der Jubiläumsausstellung beizutragen" sagte Sui.