„Keine Anhaltspunkte für Gesundheitsgefährdung“

20:18 Uhr: Die Löscharbeiten im Industriehafen dauern an, wie die Stadt Mannheim mitteilt. Aktuell sind demnach noch rund 50 Feuerwehrleute vor Ort, um die Flammen in dem Mannheimer Recyclingunternehmen unter Kontrolle zu bekommen. "Vermutlich werden sich die Arbeiten noch die gesamte Nacht hinziehen", wird Erster Bürgermeister und Feuerwehrdezernent Christian Specht zitiert. "Das Wichtigste für uns ist aber, dass bislang glücklicherweise niemand verletzt wurde und auch die Luftmessungen, die unsere Feuerwehr seit dem Mittag fortlaufend durchführt, keinerlei gesundheitsgefährdende Stoffe ergeben haben."

Den Angaben zufolge gibt es nach wie vor eine starke Geruchsbelästigung, weshalb die Bewohner der betroffenen Gebiete weiterhin aufgefordert sind, sowohl Türen und Fenster geschlossen zu halten als auch die Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.

Seit Brandausbruch um 11.30 Uhr kommt es in den Bereichen Industriehafen, Friesenheimer Insel, Luzenberg, Waldhof, Sandhofen, Schönau, Blumenau und Scharhof zu einer erheblichen Geruchsbelästigung. Aufgrund der wechselnden Windrichtungen war diese am Nachmittag bis in den Kreis Bergstraße und am Abend auch in Ludwigshafen wahrnehmbar. Zwischenzeitlich waren bis zu 110 Feuerwehrleute vor Ort im Einsatz.

Informationen aus der Pressekonferenz:

Mario König, Umweltexperte der Mannheimer Feuerwehr, beichtet über die Schadstoff-Messungen. Demnach waren die Mannheimer Feuerwehr mit drei Fahrzeugen, die Kollegen vom Kreis Bergstraße mit zwei Fahrzeugen, die Feuerwehr Ludwigshafen und die BASF mit je einem Messwagen unterwegs, es wurden an 43 Messpunkten Proben genommen.

"Was es gab, waren spürbare Geruchsbelästigungen bis nach Biblis", so König. Aufgrund der Wetterlage habe es keinen "Kaminefffekt" wie bei der BASF-Explosion gegeben, die Rauchwolke sei nicht gleich in höhere Luftschichten gezogen. Aber selbst direkt auf der Friesenheimer Insel die Schadstoff-Grenzwerte nicht erreicht, sondern "weit unterhalb der Gefahrenschwelle" gewesen, "und weit unterhalb von dem, wo man acht Stunden arbeiten dürfte", betonte er.

"Es gab keinerlei Anhaltspunkte für eine Gesundheitsgefährdung", unterstrich auch der Arzt Peter Schäfer, der Leiter des Fachbereichs Gesundheit der Stadt. Gewarnt habe man "nur rein vorsorglich wegen einer eventuellen Geruchsbelästigung", ergänzte Feuerwehrkommandant Thomas Schmitt.

Laut Aussage von zwei Vertretern des Regierungspräsidiums gab der Betrieb, der vier Mal im Jahr kontrolliert wird, bisher nie Anlass für größere Beschwerden. Man werde aber verlangen, dass zusätzlich zu den Ermittlungen der Wasserschutzpolizei ein Brandgutachter eingeschaltet wird.

18.20 Uhr: Wegen veränderter Wetter- und Windverhältnisse kann es auch im Stadtgebiet von Ludwigshafen zu Geruchsbelästigungen und Sichtbehinderungen kommen. Davor warnt die Feuerwehr über die Warn-App Katwarn. Die Feuerwehr nimmt Luftmessungen vor, bislang sei keine Gefährdung festgestellt worden, heißt es. Vorsorglich sollten die Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abschalten.

16:20 Uhr: Die Stadt Mannheim hat für 18.30 Uhr zu einer Pressekonferenz eingeladen. Erster Bürgermeister und Sicherheitsdezernent Christian Specht und Thomas Schmitt, Leiter der Feuerwehr Mannheim, werden zusammen mit Vertretern verschiedener städtischer Fachbereiche, des Regierungspräsidiums Karlsruhe, der Polizei und einem Vertreter des betroffenen Unternehmens informieren.