„Keine Anhaltspunkte für Gesundheitsgefährdung“

Weil es während der BASF-Unglücks zu Kritik an der Informationspolitik gekommen war, reagierte Erster Bürgermeister Christian Specht gestern sofort. Nachdem er tagsüber den Stab geleitet hatte, berief er noch für abends eine Pressekonferenz ein. Er wolle "auf eine Reihe von Irritationen und Nachfragen" gleich reagieren, sagte er. Daher schilderten nicht nur Feuerwehr und Wasserschutzpolizei den Einsatz. In erster Linie berichtete Mario König, Umweltexperte der Mannheimer Feuerwehr, über die Schadstoff-Messungen.

Danach waren die Mannheimer Feuerwehr mit drei Fahrzeugen, die Kollegen vom Kreis Bergstraße mit zwei Fahrzeugen, die Feuerwehr Ludwigshafen und die BASF mit je einem Messwagen unterwegs, wurden an 43 Messpunkten Proben genommen.

"Was es gab, waren spürbare Geruchsbelästigungen bis nach Biblis", so König. Aufgrund der Wetterlage habe es keinen "Kaminefffekt" wie bei der BASF-Explosion gegeben, die Rauchwolke sei nicht gleich in höhere Luftschichten gezogen. Aber selbst direkt auf der Friesenheimer Insel seien die Schadstoff-Grenzwerte nicht erreicht, sondern "weit unterhalb der Gefahrenschwelle" gewesen, "und weit unterhalb von dem, wo man acht Stunden arbeiten dürfte", betonte er. "Es gab keinerlei Anhaltspunkte für eine Gesundheitsgefährdung", unterstrich auch Arzt Peter Schäfer, Leiter des Fachbereichs Gesundheit der Stadt. Gewarnt habe man "nur rein vorsorglich wegen einer eventuellen Geruchsbelästigung", ergänzte Feuerwehrkommandant Thomas Schmitt.

Laut Aussage von zwei Vertretern des Regierungspräsidiums gab der Betrieb, der vier mal im Jahr kontrolliert wird, bisher nie Anlass für größere Beschwerden. Man werde aber verlangen, dass zusätzlich zu den Ermittlungen der Wasserschutzpolizei ein Brandgutachter eingeschaltet wird. pwr