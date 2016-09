Wegen der sehr angespannten Verkehrslage aufgrund zahlreicher Baustellen hat sich die Stadtverwaltung kurzfristig entschieden, die Arbeiten an der Unterführung der Südtangente auf dem Lindenhof auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Darüber informierte gestern eine Mitteilung aus dem Rathaus. Die Arbeiten würden nun "in Abhängigkeit der Witterung zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt". Auf der Südtangente Richtung Mannheim Süd sind im Bereich der Radwegunterführung am Mannheimer Ruder-Club starke Asphaltschäden aufgetreten. Daher müssen auf der rechten Spur der Fahrbahnbelag und die Abdichtung erneuert werden - nur jetzt eben später. red