Keine Chance mit Enkeltrick

Am Dienstag haben Betrüger mit dem sogenannten Enkeltrick versucht, drei Senioren das Geld aus der Tasche zu ziehen- zum Glück erfolglos. Gegen 13.50 Uhr hatte ein Mann bei einer 81-Jährigen in der Metzer Straße in Friedrichsfeld angerufen und sich als ihr Enkel ausgegeben. Für den Erwerb einer Eigentumswohnung bat er um 25 000 Euro. Ein 85-Jähriger erhielt gegen 14.35 Uhr einen Anruf einer vermeintlichen Nichte, die ebenfalls wegen eines Immobilienerwerbs um 85 000 Euro bat. Im Naumburger Weg auf der Vogelstang klingelte schließlich das Telefon um 14.45 Uhr bei einer 90-Jährigen. Die Anruferin gab sich als gute Bekannte aus und bat die vermeintliche Freundin ebenfalls um 85 000 Euro für den Kauf einer Immobilie.

Alle drei Senioren erkannten die Betrugsabsichten und beendeten das Gespräch oder brachten den Anrufer durch Gegenfragen zum Auflegen. Anschließend informierten sie die Polizei. Die Kriminalpolizeidirektion hat mit der "Ermittlungsgruppe Cash Down" die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen sowie Personen, die ähnliche Anrufe erhalten haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/174-5555 in Verbindung zu setzen. tan/pol