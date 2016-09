Keuchhusten in Wiesbaden behandelt

Der Säugling, der Ende Juli im Mannheimer Universitätsklinikum an Keuchhusten starb (wir berichteten gestern), war zuvor fast einen Monat lang in einem Wiesbadener Krankenhaus behandelt worden. Das bestätigte die Leiterin des dortigen Stadtgesundheitsamts, Kaschlin Butt, am Dienstag im Gespräch mit dieser Zeitung. Nach Angaben der Ärztin handelte es sich um ein früh geborenes Kind, das mit gesundheitlichen Einschränkungen auf die Welt kam und deshalb entsprechend geschwächt war.

Der Säugling wurde demnach im Wiesbadener Horst-Schmidt-Klinikum (HSK) medizinisch betreut. Er war einige Zeit nach der Frühgeburt zunächst als stabilisiert nach Hause entlassen worden. "Leider hat sich das Kind draußen mit Keuchhusten infiziert. Das ist tragisch, denn Erwachsene haben ja davon oft gar keine so schweren Symptome und können unwissentlich andere Menschen anstecken", sagte die Ärztin.

Appell für Impfung

Zum Thema Frühchen stirbt an Keuchhusten

Das Wiesbadener Gesundheitsamt kläre über Keuchhusten auf und werbe intensiv für Impfungen. Allerdings wäre sie für den Säugling in dem Alter und bei dem geschwächten Gesundheitszustand ohnehin noch nicht in Frage gekommen. Deshalb sei es so wichtig, dass sich möglichst viele Menschen gegen Keuchhusten impfen lassen, schon um andere nicht zu gefährden, sagte Butt. Der Zustand des wegen der Keuchhusten-Infektion erneut stationär aufgenommenen Kindes habe sich in der HSK-Klinik schon verbessert, nach einiger Zeit aber noch einmal verschlechtert. Zur Verlegung nach Mannheim habe man sich entschlossen, nachdem die Lunge des Kindes keinen Sauerstoff mehr aufnehmen konnte. Aber auch die Behandlung mit der in Mannheim angesiedelten Extrakorporalen Lungenunterstützung habe den drei Monate alten Säugling nicht mehr retten können. kn