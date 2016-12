Kinobesuch zur Ablenkung

Außer unter Armut leiden Kinder drogenabhängiger Eltern häufig darunter, dass sie vernachlässigt werden. Mit seinem neuen Projekt "Patronus" will der Mannheimer Drogenverein diesen Mädchen und Jungen helfen. Er sucht ehrenamtliche Patinnen und Paten, die mit diesen Kindern und Jugendlichen zwischen zwei und 16 Jahren einmal die Woche etwas Schönes unternehmen - und so für sie zu einer Bezugsperson werden können.

"Die Forschung hat gezeigt, dass zwei Drittel der Kinder aus Suchtfamilien später selbst unter Abhängigkeiten oder psychischen Störungen leiden", sagt Hella-Talina Tatomir, die Projektleiterin beim Drogenverein. Diejenigen, die später keine Probleme bekamen, hatten Tatomir zufolge außerhalb ihrer Familie meist jemanden, der ihnen eine verlässliche Beziehung und ein anderes Lebensmodell als die Eltern bot und dem sie ihre Sorgen anvertrauen konnten - einer Lehrerin, einem Trainer im Verein, einem Sozialarbeiter im Jugendhaus oder einfach einer Nachbarin. "Patronus" will nun auch Kindern Bezugspersonen bieten, die solche bislang nicht hatten. Rund 1400 Abhängige betreut der Drogenverein in Mannheim, den Großteil bilden Heroinsüchtige, die mit Ersatzstoffen wie Methadon therapiert werden. Die Betreuten haben insgesamt rund 400 Kinder, ein großer Teil lebt im Haushalt der suchtkranken Eltern. Aktuell hat der Drogenverein Kontakt zu rund 120 Familien. In ihrem Projekt "Hilf.Kids" kümmert sich Tatomir um sie, die Sozialpädagogin berät schwangere Abhängige genauso wie Erzieherinnen, in deren Einrichtungen Kinder aus Suchtfamilien betreut werden.

"Patronus" soll eine Ergänzung dazu sein. Tatomir sucht nicht für jede Familie einen Paten - sie denkt aktuell an rund zehn Ehrenamtliche. Denn auch diese müssten gut betreut werden, wie sie betont, "durch Schulungen und Reflexionsgespräche". Die gesuchten Ehrenamtlichen müssen möglichst selbst aus einer Familie stammen, in der Sucht eine Rolle gespielt hat. "Sie sollen die Unberechenbarkeit von Abhängigen kennen", erklärt Tatomir. Außerdem wäre es gut, wenn sie noch kein Ehrenamt hätten.

„Mannheimer Runde“ spendet Der Drogenverein hat kürzlich Kinder der von ihm betreuten Personen zu einer Weihnachtsfeier eingeladen. Dabei gab es für die Jungen und Mädchen auch Geschenke, in den Paketen waren etwa Sachen von Playmobil oder Lego. Möglich gemacht hat das eine Spende der "Mannheimer Runde", ein Zusammenschluss von Firmen in der Stadt. Vertreter Thorsten Riehle übergab Johann Wagner, dem Vorsitzenden des Drogenvereins, einen Scheck über 1000 Euro. imo

Nach einem ersten Treffen sollen Pate und Kind gemeinsam Termine ausmachen. Pro Treffen stellt der Drogenverein 15 Euro für gemeinsame Unternehmungen. Paten müssen mindestens 21 Jahre alt sein und ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Das Projekt läuft zunächst für ein Jahr, das baden-württembergische Sozialministerium fördert es mit 5000 Euro.

Derzeit gibt es einen Probelauf mit einer ersten Patin. Die 32-jährige Ehrenamtliche, die anonym bleiben möchte, kümmert sich um eine Viertklässlerin, die bei ihrem Vater lebt - einem Mann im Methadonprogramm. "Bei einem Treffen haben wir zusammen Klavier und Gitarre gespielt, bei den anderen Plätzchen gebacken, waren im Kino oder auf dem Weihnachtsmarkt", erzählt die Patin. Ihr Vater war Alkoholiker. "Ich habe den Weg trotzdem geschafft, weil mir meine Mutter immer ein gutes Vorbild war." Ein solches Vorbild will sie nun auch ihrem Patenkind sein. "Ich habe das Gefühl, dass ich helfen kann."