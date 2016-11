Kirche weitet Sparkurs aus

Zu viel, marode, ineffektiv: Der Gebäudebestand der evangelischen Landeskirche in Baden ist in die Jahre gekommen und kann künftig nicht mehr aus Steuermitteln finanziert werden. Deshalb müssen die Kosten bis 2025 mindestens um 30 Prozent reduziert werden, wie Stefan Werner vom Oberkirchenrat in Karlsruhe gestern ankündigte und gleichzeitig ein positives Fazit des 2014 von der Landessynode begonnen Liegenschaftsprojektes zog.

Mannheim Vorreiter

Erste Ergebnisse, die in zwei Jahren Projektarbeit mit den Gemeinden auf den Weg gebracht wurden, seien vielversprechend, betonte Werner bei einem Pressegespräch in der umgestalteten Martinskirche auf der Rheinau. Mannheim sei dabei Vorreiter einer Entwicklung, die in den nächsten 15 Jahren auch auf Landesebene unumgänglich sei: "Wenn wir uns nicht verändern, werden wir verändert", warb er um Unterstützung - wohlwissend: "Das ist ein schwieriges emotionales Thema".

Liegenschaftsprojekt Im Rahmen der Frühjahrssynode 2014 hat die Landessynode in Baden das Landeskirchliche Liegenschaftsprojekt beschlossen. Es berät die Gemeinden in Baufragen. Nach einer Pilotphase in drei Bezirken wird das Projekt jetzt auf alle 21 Kirchenbezirke ausgedehnt. Ziel: Bis 2020 sollen der Gebäudebestand aller Kirchengemeinden analysiert und Konzepte für die künftige Verteilung von Gebäuden und Räumen erarbeitet werden. Der Gebäudemasterplan 2020 zeigt dann auf, welche Räume und Gebäude für die Kirchenarbeit wesentlich sind und zu einer Gesamtkonzeption beitragen.

Spätestens ab 2020 wird der anhaltende Mitgliederverlust den Haushalt der Kirche deutlich belasten, 2025 werden die Ausgaben die Einnahmen überschreiten: "Wir müssen und da auf erheblich weniger einstellen", sagte Werner. Allein in Mannheim, so die Prognose, wird die Zahl der Gläubigen von derzeit 75 000 auf 60 000 weiter schrumpfen. Der Sanierungsstau beträgt rund 21 Millionen Euro. "Damit umzugehen ist eine Herausforderung für uns alle, betonte Kirchenrat Andreas Maier, Leiter des Liegenschaftsprojektes. Seit Bestehen des Projektes, das die rund 500 Gemeinden in Baden bei der Optimierung von knapp 3000 Gebäuden berät, wurden rund 30 Gemeindehäuser erneuert und fünf Kirchen aufgegeben. Erfahrungen sammelten die Experten in den Pilotbezirken Karlsruhe, Adelsheim-Boxberg und Baden-Baden/Rastatt. In Mannheim wurden bereits zuvor wegweisende Vorhaben umgesetzt - wie der Umbau der Lutherkirche zur Diakoniekirche (Neckarstadt) oder der Einbau des Pfarrbüros in die Philippuskirche (Käfertal) sowie des neuen Gemeindezentrums in die Martinskirche.

Bis zum Jahr 2020 soll nun der Gebäudebestand aller evangelischen Kirchengemeinden in Baden analysiert und Konzepte für die künftige Verteilung von Gebäuden und Räumen in einer Art Masterplan erarbeitet werden. Acht Millionen Euro Planungsmittel hat die Landeskirche dafür bereitgestellt. Ziel ist, dass die Gemeinden wieder mehr Mittel für die inhaltliche Arbeit zur Verfügung haben und die finanziellen Belastungen durch zu hohe Gebäudebestände auch für künftige Generationen reduziert werden.

Gemeinderäume in Kirchen zu integrieren sei ein probates Mittel, um Kräfte zu bündeln und Kosten zu sparen, kündigte der Mannheimer Dekan Ralph Hartmann weitere Strukturveränderungen in der Neckarstadt und dem Mannheimer Norden an. Oberstes Prinzip beim (Um)Gestalten ist für ihn, Kirche und Kirchen vor Ort zu erhalten und beim Flächenverkauf Verantwortung auch für das Gemeinwesen zu übernehmen. "Wenn Kirche verschwindet, wird auch das öffentliche Leben ärmer" - ist Hartmann überzeugt. Die Entwicklung habe eben auch eine Bedeutung für die gesamte Stadtgesellschaft.