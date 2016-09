Klage über Obdachlose

Bei den aktuellen Problemen auf dem Paradeplatz geht es um mehr als nur um den Konsum von Alkohol. Darauf weist die Werbegemeinschaft Mannheim City hin, die sich jetzt in der Debatte um ein Alkoholverbot auf der Fläche zu Wort gemeldet hat. Sie fordert, dass alle Verantwortlichen gemeinsam ein umfassendes Lösungskonzept erarbeiten.

CDU-Kreischef Nikolas Löbel hatte kürzlich mit Blick auf die zunehmende Zahl von Trinkern auf dem Platz ein Alkoholverbot gefordert. Dafür müsste der Landtag aber zunächst das baden-württembergische Polizeigesetz ändern (wir berichteten).

An Wände uriniert

Die Händlervereinigung beklagt in ihrer Stellungnahme, dass Obdachlose an den dortigen Haltestellen nächtigten, ihren Müll hinterließen sowie in Beete und an Wände urinierten. Auch lagerten "seit Wochen" Punkergruppen auf dem Platz, außerdem seien "sehr aggressive Bettler-Banden" unterwegs. Eine "ausgesprochene Trinkerszene" gibt es laut der Werbegemeinschaft auf dem Platz nicht. "Es handelt sich - gerade am Wochenende und im Sommer - um jüngeres Publikum, das intensiv Alkohol mit allen Auswirkungen konsumiert." Sozialarbeiter dagegen hatten im Gespräch mit dieser Zeitung den Platz sehr wohl als Treffpunkt einer Trinkerszene mit bis zu 50 Personen bezeichnet.

Die Fülle der Probleme könne ein Alkoholverbot allein nicht lösen, so der Werbegemeinschafts-Vorsitzende Lutz Pauels. Abhilfe schaffen könnten unter anderem Platzverweise für einzelne Personen, auch eine Videoüberwachung würde helfen, die Lage zu verbessern. imo