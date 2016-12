Kläger scheitern im Kampf um Unfallrente

Der "MM" verfolgte vier Streitfälle am Sozialgericht in P 6. © Tröster

Die Hürden für eine Verletztenrente als Folge eines Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit sind hoch: Die erlittene Beeinträchtigung muss für den Betroffenen nach einem halben Jahr noch so gravierend sein, dass sie die Erwerbsfähigkeit um mindestens 20 Prozent mindert. Solche Streitfälle, die beim Sozialgericht verhandelt werden, hören sich häufig wie Medizin-Vorlesungen an - weil zu den Akten fast immer eine Vielzahl ärztlicher Gutachten gehört. Der "Mannheimer Morgen" verfolgt bei der Ersten Kammer vier solcher Klagen gegen Unfallversicherungen beziehungsweise die Berufsgenossenschaften.

Tuberkulose bei Krankenpfleger

Wegen der komplexen Sachverhalte hat Jörg Herth, Präsident des Sozialgerichtes Mannheim, den Beginn seines Sitzungstages auf 8 Uhr terminiert. Im ersten Fall steht als unstrittig lediglich fest: 2010 wurde bei dem klagenden Krankenpfleger eine "latente Tuberkulose" festgestellt, die aber nie ausbrach. Wo und wie es zu der bei einem Routinetest entdeckten Infektion kam, wirft Fragen auf - weil der Mann vor der Diagnose in mehreren Hospitälern tätig war. Der heute 39-Jährige ist überzeugt, dass er sich in einem Mannheimer Krankenhaus bei einem Patienten mit offener TB angesteckt hat. Der Krankenpfleger gibt an, als Springer auch auf der Lungenstation tätig gewesen zu sein. Die Ordensklinik weist darauf hin, der Mitarbeiter sei nicht in Isolierzimmern eingesetzt gewesen.

Zu dem Aktenstapel auf der Richterbank gehört auch jene Stellungnahme, in der eine staatliche Gewerbeärztin ausführt, dass sie keine konkrete Infektionsquelle ermitteln konnte. Die Kammer befragt den Krankenpfleger zu seinem beruflichen Werdegang und den jeweiligen Einsätzen. Eine im Krankenhaus arbeitsbedingt erworbene TB-Infektion "war nicht wahrscheinlich zu machen", begründet Sozialrichter Jörg Herth nach einer Beratungspause, warum er und seine zwei Schöffen die Klage abweisen.

Sturz im Theater

Als ein Beleuchtungsmeister 2012 in einem Theater der Region aus fast sieben Meter Höhe stürzte, hatte er Glück im Unglück - trotz Prellungen und einem Bruch am zwölften Brustwirbel. Attackierende Schmerzen im Nacken- und Kopfbereich sieht der inzwischen 60-Jährige als Spätfolgen des einstigen Arbeitsunfalls. Mehrere Fachärzte widersprechen hingegen einem ursächlichen Zusammenhang und benennen Verschleißveränderungen der Halswirbelsäule. Der Theatertechniker argumentiert vor Gericht, die Gutachten würden zu wenig die Folgen seines Sieben-Meter-Sturzes würdigen. Richter Herth klärt auf, dass die Fallhöhe nur ein Faktor unter vielen sei. Die Kammer messe deutlich mehr Bedeutung dem Umstand zu, dass der Kläger in Körperregionen Schmerz empfinde, die bei dem Arbeitsunfall unverletzt geblieben seien. Zur Sprache kommt außerdem, dass der beruflich gestresste Beleuchter schon 2009 wegen psychosomatischer Beschwerden eine Kur genehmigt bekommen hatte. Der 60-Jährige scheitert mit seiner Klage auf Verletztenrente.

Oft Grenzfälle

Einem Gebirge gleicht die Krankenakte eines im Mai 2015 verstorbenen Rentners, der in einem Industriebetrieb gearbeitet hatte, wo früher asbesthaltige Platten produziert wurden. Die Ehefrau klagt auf Hinterbliebenenleistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung.

Sie ist überzeugt, dass ihr Mann noch leben könnte, wenn er nicht in den 1990er Jahren eine Asbeststauberkrankung der Lunge erlitten hätte. Im Laufe der Verhandlung stellt sich heraus, dass es der über 80-jährigen Witwe weniger um Geld, vielmehr um Genugtuung für ihren Mann geht. Der Anwalt berichtet, seine Mandantin sei mit der sich dramatisch verschlechternden Atemnot ihres Mannes nicht fertig geworden und habe dafür stets die vom Betriebsarzt diagnostizierte Asbestose verantwortlich gemacht.

In den Gutachten ist allerdings von später erworbenen Krankheiten die Rede: von einer Herz-Bypass-Operation, mehreren Stents sowie einem Prostatakrebs, der letztlich zum Tod führte. Der Richter rät der aufgewühlten Seniorin: "Versuchen Sie zu akzeptieren, dass Ihr Mann herzkrank war und schicksalsmäßig eine Krebserkrankung bekam." Jörg Herth versucht der Klägerin klar zu machen, dass bei der Obduktion keine Asbestfasern in der Lunge gefunden wurden. Bei der Urteilbegründung betont er: "Das war kein Grenzfall - die Klage musste abgewiesen werden."

In der letzten Streitsache an diesem Tag im Sozialgericht beschäftigt die Kammer die Frage, ob jener Treppensturz, den eine Steuerberaterin 2012 im Büro erlitten hat, zu einer Schulter-Steife mit "Schnappphänomen" bei bestimmten Bewegungen geführt hat. Sieben Kernspintomographien mit teils widersprüchlichen ärztlichen Interpretationen machen die Entscheidung alles andere als einfach. Die Kammer kommt nach Befragung der Mittvierzigerin zu dem Schluss, dass keine Minderung der Arbeitskraft um 20 Prozent vorliegt. Alle vier Klagen scheitern an diesem Sitzungstag . "Das ist natürlich nicht immer so", kommentiert der Sozialgerichtspräsident und erläutert: Bei Unfallrenten liege die Erfolgsquote lediglich zwischen zehn und 20 Prozent.

Viele Hartz-IV-Verfahren

Hingegen gehe bei Hartz IV-Streitigkeiten gut jede dritte Anfechtung zugunsten des Leistungsempfängers aus: "Weil bei der Vielzahl von Entscheidungen, die überbelastete Job-Center-Mitarbeiter treffen müssen," so Jörg Herth, "einfach Fehler passieren."

Von Waltraud Kirsch-Mayer