Klänge, die vor Lebensfreude sprühen

Liebt das Flair der 1920er und 30er Jahre: das Little Vintage Orchestra mit (v.l.): Fabian Schöne, Gary Fuhrmann, Konrad Hinsken, Martin Simon, Zacharias Zschenderlein (vorn) und Bandchef Johannes Stange; auf dem Foto fehlt Garrelt Sieben. © Nadja Peter

Hand aufs Herz: Der Jazz von heute, so abenteuerlich und aufregend er auch sein mag, ist oft genug eine ziemlich verkopfte Angelegenheit. Früher, in der guten alten Zeit, war er dagegen ein Ausdruck unverstellter, überschäumender Lebensfreude. Genau das hat sieben Musiker der jüngeren Generation dazu gebracht, sich mit der Musik von Louis Armstrong (1901-1971) zu beschäftigen.

So entstand das Little Vintage Orchestra, das sich beim "Jazz im Quadrat"-Konzert am verkaufsoffenen Sonntag zum ersten Mal einem großen Publikum vorstellen wird. Von 14 bis 17 Uhr erweckt es auf den Kapuzinerplanken in O 6 die swingende Musik der 1920er und 30er Jahre zu neuem Leben. Mit aktuellen, eigenen Arrangements und erfrischenden Ideen. Der Auftritt feiert zugleich die Veröffentlichung der ersten eigenen CD "Creole Dreams", die am "MM"-Stand zum Verkauf angeboten wird.

"Diese Musik besitzt eine ganz eigene Euphorie", schwärmt Bandleader Johannes Stange im Gespräch mit dem "MM" von Louis Armstrong, dem ersten großen Star des Jazz. Stange hat sich in der - bundesweit erfolgreichen - deutsch-türkischen Oriental-Jazzband LebyDeria einen Namen gemacht. Jetzt aber spielt er Swing- und Oldtime-Klassiker wie "Ain't Misbehavin'", den "St. Louis Blues" oder "Muskrat Ramble" und Armstrong-Hits wie "Hello Dolly" oder "Blueberry Hill".

Swing ohne Schlagzeug

"Der Sound dieser Stücke hat mir spontan gefallen: dieser volle, runde Klang", erklärt Stange. "Den wollte ich unbedingt in eigenen Arrangements umsetzen." Dabei gibt es zwei Besonderheiten: zum einen den ungewöhnlichen vierstimmigen Bläsersatz mit zwei Klarinetten, Posaune und Trompete. Zum anderen spielt das Ensemble ohne Schlagzeug. "Das war mir wichtig", betont Stange. "Ein Schlagzeug überdeckt meiner Meinung nach zu oft den Klang einer Band."

Das Little Vintage Orchestra tritt mit einer starken Rhythmusgruppe auf. Pianist Konrad Hinsken hat sich als Mitarrangeur von Xavier Naidoos Fernseh-Erfolgsreihe "Sing meinen Song" einen Namen gemacht. Zacharias Zschenderlein, der Gitarrist, war mit dem ambitionierten Collective des Luxemburger Schlagzeugers Paul Fox zu hören. Und Bassist Martin Simon kann auf eine Vielzahl von Aktivitäten zurückblicken. Er spielte etwa mit der Pianistin Regina Litvinova, dem Saxofonisten Olaf Schönborn, der chinesischen Erhu-Geigerin Deng Xiaomei und der Sängerin Sarah Kaiser.

Auch die weiteren Mitglieder des Orchestra kennt man eher aus einem zeitgenössischen Umfeld. Der Wormser Klarinettist und Tenorsaxofonist Gary Fuhrmann hat mit zum Teil experimentellen eigenen Projekten auf sich aufmerksam gemacht. Posaunist Garrelt Sieben sorgte mit der schrägen Band Hot Like Neighbour's Lumpi (bei der die Mannheimer Sängerin Juliette Brousset am Mikrofon steht) für Aufsehen. Und Fabian Schöne (Klarinette, Altsaxofon) kannte man bislang von der Mannheimer Latin-Band Windwalkers.

Eine junge Truppe also, die sich nun eingehend mit der Musik ihrer Großväter-Generation befasst. "Das hat mancher erst mal nicht so ganz ernst genommen, weil der Oldtime Jazz vergleichsweise einfach ist und bei den Jungen nicht so hoch im Kurs steht", erzählt Johannes Stange. "Aber dieser alte Jazz sprüht nur so vor Spielfreude, das hat dann jeden angesteckt." Und, so betont er: "Diese Musik hat eine große Qualität." Eben die will er mit seinen Arrangements noch hervorheben.

Dabei kommt es ihm darauf an, "einen eigenen Dreh zu finden". Und so schleichen sich in die Bearbeitungen der Jazz-Klassiker auch moderne Klänge ein - kein Wunder, wenn man sich die Biografie der Orchestra-Mitglieder vor Augen hält. Und so wird das "Jazz im Quadrat"-Konzert mit Sicherheit kein Ausflug ins Musik-Museum, sondern verspricht Klangvergnügen ganz im Hier und Heute.