Klänge wie ein kraftvoller Wind

Schon der Name der Band sagt alles, was man an diesem milden Sonntagnachmittag wissen muss: "Little Vintage Orchestra". Dem Geist der Vergangenheit zugewandt, wollen Bandleader Johannes Stange und sein Septett eine kleine Reminiszenz an den Old-School-Jazz lebendig machen, dabei wie ein Orchester klingen - und das Publikum auf den prall gefüllten Bänken auf den Kapuzinerplanken zum Swingen bringen.

Keine Frage, dass dem Kollektiv genau das bei seinem ersten großen Gig auf der "Jazz im Quadrat"-Bühne gelingt - doch mit welcher Überzeugung und Leichtigkeit dieser Triumph vonstatten geht, darf durchaus imponieren. Ihre brandneue CD "Creole Dreams" ist kaum gepresst, doch klingt die Band, die stilvoll zwischen breiten, vollen Big-Band-Klängen und Groove-Passagen wandert, wie ein lange eingespieltes Team. Kein Wunder, besetzt sich das Kollektiv samt und sonders aus Jazz-Größen der Region, die eigentlich für ganz andere Spielarten bekannt sind - um nun gänzlich Neues zu wagen.

Ganz bewusst auf das Schlagzeug verzichtend, bieten Gitarrist Zacharias Zschenderlein und Martin Simon am Bass das Fundament, das Pianist Konrad Hinsken zu Songs wie "Hello Dolly" nur noch konturieren muss, um den durchweg selbst geschriebenen Arrangements eine leichte Seele einzuhauchen. Da muss gar nicht mit großen Lautstärken gearbeitet werden: Wenn Fats Wallers "Ain't Misbehavin'" oder "Les Yeux Noirs" in die Ohren der neugierigen Zuhörer wandern, sind Gary Fuhrmann (Klarinette), Garrelt Sieben (Posaune) und Fabian Schöne (Altsaxofon) schon zur Stelle, um eigene Akzente zu kreieren - und damit für erhebende Momente zu sorgen. Denn die produzierten Klänge sind so kraftvoll und schön, wie der Windhauch, der das herbstliche Laub über die Bodenplatten weht, und wird dabei nie zu stark.

Ohne sich und die historischen Wurzeln, denen man gerecht zu werden hat, zu verraten, präsentiert sich die Kunst des Johannes Stange mit dem steten Blick nach vorne, der Sinti-Anklänge à la Django Reinhardt ebenso hörbar macht, wie die dynamisch-emotionalen Volten eines George Carmichael und damit den Spagat zwischen Tradition und Moderne präzise auslotet.

"Geistreich interpretiert"

Über den Erfolg dieser drei Stunden gibt es derweil kaum einen Zweifel. Immer wieder bleiben eben noch rasch marschierende Passanten stehen, um den puristischen Klängen für einige Songs zu lauschen, aber auch geplante Besuche wie der von Wilfried Borgschulze ehren die "MM"-Konzertreihe. Aus Schönau im Odenwald ist der Freund handgemachter Jazzklänge angereist, und er zeigt sich "sehr angetan" von den authentisch dargebrachten alten Klängen, die man "nur selten so geistreich interpretiert" sähe wie hier.

Dass die Musiker zwischen "All Of Me" und Louis Armstrongs "C'est si bon" sogar die Souveränität beweisen, zuerst die Stimmbedürftigkeit mechanischer Instrumente bei wechselhaftem Wetter zu betonen, um dann den Dämpfer der Trompete zu verlieren und am Ende doch die Façon zu bewahren, das zeichnet ihn aus - diesen Jazz-Nachmittag wie er schöner kaum hätte sein können.