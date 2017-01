Kleider, Kekse, Körbe – alles für den Hund

Nazzareno Schiafone (l.) und Stephanie Adolf lassen sich bei Jörg Düring über die Auswahl wärmender Hundemäntel für ihre Hunde Chupi und Bella beraten. © pet

Chupi, der Yorkshire-Terrier hat sehr feines Fell. "Fast wie Menschenhaar. Wenn es draußen regnet, ist sie klitschnass. Und die kleine Bella hat keine Unterwolle", erzählt Besitzerin Stephanie Adolph. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Nazzareno Schiafone und den beiden Hunden steht sie am Stand von Jörg Düring. Damit die beiden Hunde auch beim sprichwörtlichen Hundewetter draußen nicht frieren müssen, sollen sie Mäntel bekommen. Die fertigt Düring nach Maß an, wahlweise aus Fleece, Softshell oder Polar. Er ist einer von 63 Ausstellern, die am vergangenen Wochenende auf der Hundemesse DOG zahlreiche Hundefreunde, teilweise auch mit ihren Vierbeinern, in die Maimarkhalle gezogen haben.

Liebe geht durch den Magen

Die Messe bietet ein breites Angebot für Hundehalter. Da die Liebe auch beim Hund mehr oder weniger ausgeprägt durch den Magen geht, ist die Auswahl an Hundenahrung groß, genauso wie das Angebot an Halsbändern und Leinen aus unterschiedlichsten Materialien. Über Urlaub mit dem Hund wird informiert, Hundeschulen stellen ihr Konzept vor und eine vegane Pflegeserie für den Hund, die Herrchen oder Frauchen gleich mitbenutzen kann, darf auch getestet werden. Ein großes Seminar-, Vortrags- und Showprogramm rundet das Angebot ab. Experten informieren zum Beispiel über Allergien. Auch die Schäden am Bewegungsapparat des Hundes nehmen zu, sei es durch Überzüchtung oder Abnutzung.

„Sterntaler“ ernennen Holger Schüler zu ihrem Botschafter Nein, Holger Schüler (Bild) hat es sich nicht leicht gemacht, als er davon hörte, dass er Botschafter der "Sterntaler" werden könne. Das Wort Kinderhospiz habe zunächst Ängste ausgelöst, gibt der aus TV und Büchern bekannte Hundeerziehungsberater offen zu - gerade auch, weil er selbst Kinder habe. "Ich habe mir ein halbes Jahr Zeit genommen für die Entscheidung und war mehrfach Gast der ,Sterntaler' in Dudenhofen." Und dann habe er "aus ganzem Herzen" zugesagt: "Ich habe ganz wunderbare Menschen dort kennengelernt, Kinder, Eltern und das ganze Team. Ich bin sehr warm aufgenommen worden." Bei der Hundefachmesse DOG haben "Sterntaler"-Geschäftsführerin Anja Hermann und Pressesprecher Linnford Nnoli dem aus Worms stammenden Hundeexperten am Samstag die gerahmte "Botschafter"-Urkunde überreicht. Künftig wird Schüler (48) häufiger mit seinen beiden Chesapeake Bay Retrievern Falk (17) und Dakota (2) in der alten Mühle in Dudenhofen vorbeikommen. Schon in einem "früheren Leben als Physiotherapeut" habe er mit Schwerkranken gearbeitet, erzählt Schüler. Tod und Sterben schrecken ihn nicht: "Hunde kommen und gehen ebenfalls - das ist Teil des Lebens", sagt er nachdenklich. Botschafter sind unter anderem Comedian Bülent Ceylan, die Sänger und Musiker Laith Al-Deen, Yvonne Betz, Peter Seiler sowie Schauspielerin Janina Fautz. Welche Aufgabe hat ein "Sterntaler"-Botschafter? "Ein Botschafter soll für uns und unsere Kinder da sein", beschreibt Nnoli, "uns besuchen, wenn er Zeit hat." Außerdem soll er die Idee des Kinderhospiz nach außen tragen und helfen, die Einrichtung und die Menschen, die dort arbeiten, bekannter zu machen - und Ängste abzubauen. miro [mehr...] DOG – Die Hundemesse Veranstalter der Hundemesse DOG ist die Stuttgarter Agentur Heldenreich . Nach Stuttgart, Saarbrücken, Kassel und Dresden ist Mannheim zum ersten Mal Ausstellungsort.

. Nach Stuttgart, Saarbrücken, Kassel und Dresden ist Mannheim zum ersten Mal Ausstellungsort. 63 Aussteller präsentierten in der Maimarkthalle ihr Angebot. Neben einem breiten Verkaufsangebot legen die Veranstalter wert auf Informationen rund um den Hund, deshalb gab es an beiden Tagen ein großes Seminar- und Vortragsprogramm.

"Ab circa neun Jahren kann es beim Hund zu Arthrosen kommen", informiert Markus Schmook in seinem Massageseminar für den Hund. Der Wormser Tierarzt hat sich auf Gelenkerkrankungen spezialisiert und zeigt auf der Bühne, dass kleine Massageeinheiten dem Hund genauso guttun wie dem Menschen. Leticia Celintano ist mit ihrem zweijährigen Schäferhundrüden Tony extra aus Frankfurt nach Mannheim gekommen und lässt sich die wohltuenden Techniken und Griffe zeigen. Tatsächlich spürt der Experte Verspannungen bei Tony. "Er ist offenbar überlastet, macht einfach zu viel Sport", so seine Besitzerin. Tony befindet sich in der Ausbildung zum Rettungshund und soll fit bleiben.

Dieter und Ursula Kiefer sind mit Labrador Vigo auf die Messe gekommen. "Wir finden das Angebot hier richtig gut", sagen die Hundebesitzer aus Ludwigshafen. Bei Patricia Wachsmuth informieren sie sich über Hundekekse. Und auch der Abschied vom vierbeinigen Freund soll würdevoll sein. "Ich bin überrascht über den Zuspruch", sagt Tierbestatter und Aussteller Harald Spannagel.