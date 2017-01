Klicker – und ein lautes Bloomaul-Solo

Blick auf den Innenraum der Erlenhof-Siedlung mit spielenden Kindern in den 1950er Jahren (oben). So sieht es dort heute, 60 Jahre später, aus (unten).

Na, das war ja wohl ein echter Volltreffer: Denn mit der Rätselfolge 89 haben wir bei "Erkennen Sie Mannheim" das Herz so vieler Mannheimer berührt, dass die Fülle der Antworten uns einfach überwältigt hat. Das Bild der Erlenhof-Siedlung - die Aufnahme stammt aus den 1950er Jahren - hat in Ihnen wunderbare Erinnerungen geweckt an unbeschwerte Kindertage, an Klickerles und Federball in den Höfen dort, an die Suche nach "Schätzen", die in Schutt und unter Trümmern verborgen waren, an den Duft frischer Brötchen, an das Gitarren-Solo eines Bloomauls und an einen unwiderstehlichen Mädchenschwarm.

Zwischen 1940 und 1967 hat Oskar Beutel in der Siedlung seine Kindheit und die Jugendjahre verbracht, mit den Eltern wohnte er in der Erlenstraße 40. Gerade unmittelbar nach dem Krieg betätigten sich der kleine Oskar und seine Spielgefährten dort mit der "Schatzsuche": "Wir Kinder buddelten im Schutt der von Bomben zerstörten Häuser nach brauchbaren Gegenständen, die zu Hause oft dringend benötigt wurden (z.B. Teller, Tassen, Töpfe, Besteck oder Werkzeug)." Trotz der Not dieser Jahre erinnert Oskar Beutel an eine "schöne Zeit": "Die Terrasse oberhalb der Treppen war unser Fußballfeld, rund um die große Rasenfläche verliefen unsere Radrennbahn und die Wettlaufstrecke. Ganz praktisch: Man konnte sich durch Rufen und Pfeifen von Fenster zu Fenster mit seinen Spielkameraden verabreden."

Auch Jutta Storck weiß noch genau, wie sie als Mädchen in den "Hof", so nannten die Kinder dort den Innenbereich, hinunterging, zum Völkerball-Spielen etwa oder zum Sandkuchen-Backen auf einem runden Betontisch hinter der Mauer. Täglich habe man hier unbeschwert spielen können - "außer wir haben mal die Nachbarn geärgert, die dann einen Wassereimer auf uns spielende Kinder geleert haben". Feste Freundschaften sind in diesen Tagen entstanden, manche davon halten bis heute: "Übrigens gibt es aus dieser Zeit noch eine kleine Gruppe, wir haben uns im November getroffen und viel über unsere Zeit im Hof gequatscht."

Gewinner Folge 89 Der "Mannheimer Morgen" und das Stadtarchiv - Institut für Stadtgeschichte arbeiten bei dem Rätsel "Erkennen Sie Mannheim?" Hand in Hand.

In jeder Folge werden drei Bildbände, DVDs oder Schriften vom Stadtarchiv verlost. Die Gewinner erhalten ihre Preise von uns in den kommenden Tagen zugesandt.

Die Gewinner diesmal: Karl Frank, Uwe Seltmann und Monika Lay.

Morgen erscheint Teil 90 von "Erkennen Sie Mannheim?"

Wolfgang Schmidt bezeichnet sich selbst als einen "Ureinwohner" des Erlenhofs, schließlich lebt er schon 67 Jahre in der Siedlung. Dort war er mit den Eltern und sechs Geschwistern in einer Drei-Zimmer-Wohnung zu Hause - "wie und wo wir damals alle geschlafen haben, lässt sich heute nicht mehr feststellen". Dagegen weiß er noch, dass auch Bloomaul Joachim Schäfer aus der Siedlung stammt, der Gründer der "Thunderbirds", einer legendären Beatband der ersten Stunde, wohnte hier. Silvia Schäfer-Nied war als junges Mädchen direkte Nachbarin der Schäfers, sie erinnert sich, dass Joachim "oft seine erste E-Gitarre ausprobierte, so dass es im ganzen Innenhof zu hören war".

Ein "Mädchenschwarm"

Bei Otto Schäfer, dem Vater des Musikers, hat Bernhard John in den 50er Jahren Akkordeon gelernt: "Der kleine Joachim kam nicht selten ins Musikzimmer, aus dieser Zeit stammt auch unsere andauernde Bekanntschaft." Kirsten Jakob, die nicht weit entfernt am ehemaligen VfR-Platz aufgewachsen ist, denkt gern an die Auftritte der "Thunderbirds" zurück - besonders aber an den "Mädchenschwarm Steff".