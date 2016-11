Klinikumsstreit vor dem Ende

Nach jahrelangem Gezerre erfolgt die Einigung einvernehmlich: Klinikum (Stadt) und Fakultät (Land) handelten in dem seit 2012 schwelenden Kostenstreit um Ausgleichszahlungen - beispielsweise beim wechselseitigen Einsatz von Ärzten - neue Modalitäten aus. Die von allen Partnern, auch dem Rektor der Mutteruniversität Heidelberg, unterschriebene Vereinbarung liegt jetzt in Stuttgart. Hausintern sei die Prüfung noch nicht abgeschlossen, erklärt das Wissenschaftsministerium, betont aber: "Schon jetzt ist erkennbar, dass sich Fakultät und Klinikum sehr detailliert und ausgewogen verständigt haben."

Rückblick: 2012 legte der baden-württembergische Landesrechnungshof eine sogenannte Denkschrift vor. Diese stufte die von der Mutteruniversität Heidelberg rückvergüteten Ausgleichszahlungen in einer Größenordnung von jährlich rund 20 Millionen Euro in einigen Bereichen als "nicht mehr sachgerecht" und überhöht ein.

Die Rechnungsprüfer kamen zum Schluss, dass für das Überlassen von Räumlichkeiten samt Energiekosten, medizinischem Bedarf und auch für personelle Leistungen das Klinikum jährlich 4,8 Millionen zu viel vergütet bekomme - was von der Krankenhaus-GmbH vehement bestritten wurde. Ob die in der Denkschrift bezifferte Überbezahlung tatsächlich so hoch lag, ließ sich nie genau klären. Ohnehin schwächte der Rechnungshof die Vorwürfe ab: Als der Landesfinanzausschuss im April 2016 tagte, betonte ein Vertreter des Kontrollgremiums, dem Klinikum seien nie Unkorrektheiten unterstellt worden - vielmehr sei es um unvollständige Abrechnungen gegangen. Und die hätten auch darauf beruht, dass früher das Land schlecht verhandelt habe.

Klinikum und Fakultät Die Universitätsmedizin Mannheim durch eine doppelte Trägerschaft aus - ein Unikat: Für die Krankenversorgung (GmbH) ist die Stadt Mannheim, für Lehre und Forschung (Fakultät/ Universität Heidelberg) das Land zuständig.

Die von allen Kooperationspartnern modifizierte Rahmenvereinbarung sieht seit Juli 2015 eine neue Leitungsstruktur auf Augenhöhe vor, bei der gemeinsam über "wesentliche Angelegenheiten" beraten und entschieden wird.

Das Klinikum und und die Fakultät haben einen Masterplan für die bauliche Entwicklung der nächsten 20 Jahre erarbeitet. Auf dem früheren Gelände der Gärtnerei Karcher sind Gebäude für Forschung und Lehre vorgesehen.

"Außerordentlicher Fortschritt"

Die aktuelle in Stuttgart liegende Vereinbarung sieht vor, dass die Fakultät dem Klinikum für genutzte Infrastruktur jährlich 13,3 Millionen Euro überweist. Die Klinikum-GmbH gleicht ihrerseits Krankenversorgung, die Ärzte der Fakultät leisten, mit rund 1,3 Millionen Euro aus. Insgesamt überweist das Klinikum jedoch 3,7 Millionen - weil es sich ebenfalls an Professorengehältern und ärztlichen Bereitschaftsdiensten beteiligt.

Zwischen der 2012 vorgelegten "Denkschrift" und der auch mit Hilfe einer Schiedsstelle neu ausgehandelten Modalitäten hat sich viel getan und organisatorisch verändert - auch deshalb, weil die Medizin-Fakultät einst vom Klinikum geleistete Aufgaben selbst übernommen und eine eigene Wirtschaftsverwaltung aufgebaut hat. Dass Klinikum und Fakultät unter dem Dach der Universitätsmedizin Mannheim wieder eng zusammenarbeiten, hat auch mit der weiter entwickelten Rahmenvereinbarung zu tun, seit Mitte 2015 in Kraft. Diese sieht einen gemeinsamen Verwaltungsrat vor, der für die Krankenversorgung, aber auch für Forschung und Lehre verbindliche Entscheidungen trifft.

Der vor einem Jahr eingeführte Dekan Sergij Goerdt und sein Stellvertreter Prodekan Michael Neumaier begrüßen es als "außerordentlichen Fortschritt", dass alle Akteure wieder regelmäßig an einem Tisch zusammenkommen. "Wir bereden wichtige Dinge jetzt gemeinsam", sagen auch die Klinikum-Geschäftsführer Jörg Blattmann und Frederik Wenz. Alle Beteiligten betonen, man sei sich beim Neuverhandeln von Ausgleichszahlungen einig gewesen: "Ohne maximale Transparenz geht es nicht", wie es Goerdt formuliert. Künftig geben "Raumbücher" darüber Aufschluss, welche Klinikum-Flächen die Fakultät wie nutzt. Beim Medizinisch-Technischen Dienst, dessen Kräfte sowohl am Patienten wie in Laboren oder für Lehraktivitäten eingesetzt werden, sollen konkrete Zuordnungen der Leistungen vorgenommen werden.

Das wechselseitige Nutzen des ärztlichen Dienstes hatte zu besonders heftigen Kontroversen geführt. Grund: Das Auseinanderfieseln solcher Einsätze ist schwierig, weil Mediziner auf der Gehaltsliste des Wissenschaftsbetriebes zu etwa der Hälfte auch Krankenversorgung leisten - und umgekehrt Kollegen mit Klinikum-Vertrag wissenschaftlich tätig sind. Die ärztlichen Dienste, so betonen die Verhandlungspartner, seien intensiv ausgeleuchtet und Algorithmen entwickelt worden, die fortgeschrieben werden sollen.

Künftig wollen Klinikum und Fakultät außerdem gemeinsam Sparkonzepte austüfteln - beispielsweise Einkauf und Logistik erneut aus einer Hand betreiben. Wieder mehr an einem Strang ziehen will man auch beim Weiterentwickeln der Universitätsmedizin. Wie der ärztliche Direktor Wenz erläutert, soll eine Professur, die das Klinikum stiftet und die Fakultät ausstattet, maßgeschneidertes Behandeln von urologischen Tumoren voranbringen.