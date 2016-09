Klöckner bei Festakt

Am Tag der Deutschen Einheit wird Julia Klöckner im Rittersaal des Schlosses sprechen. Die Vizechefin der Bundes-CDU und Vorsitzende der Union in Rheinland-Pfalz kommt auf Einladung der CDU- Mannheim und Ludwigshafen zu der Festveranstaltung. Das hat die Partei jetzt mitgeteilt.

Die beiden Stadtverbände der Union laden traditionell am 3. Oktober gemeinsam zu der Veranstaltung mit Festakt und Empfang, meist im Rittersaal des Schlosses, ein. Immer mit dabei ist dann auch ein geladener Festredner aus der CDU, in den vergangenen Jahren etwa Bernhard Vogel oder zuletzt der Thüringer CDU-Vorsitzende Mike Mohring.

Am kommenden Montag, 3. Oktober, wird Julia Klöckner also die Festrede zum Tag der Deutschen Einheit halten. Die Veranstaltung im Rittersaal des Schlosses beginnt um 11 Uhr. Die Feier ist öffentlich, die CDU weist aber darauf hin, dass eine vorherige Anmeldung nötig ist unter 06221/60 80 50 oder per E-Mail an mareike.damms@cdumannheim.de. bro