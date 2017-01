Knöllchen beim Ausflug zu Park oder Museum

Muss denn im Winter die Hälfte des Parkplatzes hinter dem Technoseum tatsächlich werktags für Busse reserviert bleiben? Auch dann also, wenn nur wenige Touristengruppen mit dem Bus anreisen, um Luisenpark und Museum zu besuchen? Das fragt sich Klaus Zimmermann aus Beindersheim und schrieb deshalb einen Brief an den "MM". Als er an einem Samstag Ende Januar den Luisenpark besucht habe, habe kein einziger Bus auf dem Parkplatz gestanden - "aber Dutzende von Strafzetteln schmückten die Scheiben der Pkw. Erwartet die Stadt in den Wintermonaten so viele Busse?"

Rathaus-Sprecher Ralf Walther betont, dass die Busparkplätze das ganze Jahr über gebraucht würden. "Auch in den Wintermonaten finden Veranstaltungen in den angrenzenden Einrichtungen statt. Darüber hinaus werden die Parkplätze auch für Busse benötigt, die Mannheim ganzjährig zu verschiedenen Anlässen anfahren." Aufgrund von Hinweisen des Technoseums und des Planetariums, dass die Busparkplätze häufig zugeparkt seien, überwache der städtische Fachbereich für Sicherheit und Ordnung den Parkplatz mehrmals wöchentlich. Nur dadurch könne gewährleistet werden, dass die Stellplätze bei Bedarf zur Verfügung stünden.

Klaus Zimmermann vermutet hinter den Kontrollen indes lediglich eine "lohnende Einnahmequelle für die Stadt". Gestern Mittag gegen 14 Uhr steht jedenfalls kein einziger Omnibus auf dem Friedensplatz 1 zwischen Luisenpark und Technoseum. "Es sieht nicht so aus, als ob man tatsächlich so viele Busparkplätze braucht, zumindest nicht jetzt im Winter", kommentiert Walter Sinn, der auf dem Weg zur Fahrradausstellung im Technoseum ist. Sein Begleiter Egon Hoffmann hat seinen Pkw wie fünf andere Autofahrer in dem für Busse vorgesehenen Bereich geparkt. Er habe auf den ersten Blick nicht gesehen, dass die Plätze für Busse reserviert seien, sagt er. Die Beschilderung findet er uneindeutig: Wenn man nur die Hinweistafel auf dem Bild sehe, sei nicht klar, ob der Bereich für Omnibusse direkt darunter oder erst eine Reihe weiter rechts beginne. Das erkenne man erst, wenn man die weiteren Schilder beachte. Nach dem Gespräch mit dieser Zeitung parkt Hoffmann seinen Wagen sicherheitshalber um.

Die Autofahrer, die ihre Wagen an diesem Mittag auf den Busparkplätzen abgestellt haben, haben Glück gehabt: Zumindest bis 14.30 Uhr klemmen keine Strafzettel hinter den Windschutzscheiben.