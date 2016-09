Knusprige Brötchen eigens gebacken

6500 Brötchen zusätzlich zum normalen Programm an einem Samstagmorgen - das ist selbst für eine etwas größere Bäckerei eine gewaltige Aufgabe. Aber die Familienbäckerei Grimminger meistert sie - für das Blumepeterfest, das heute in einer Woche, am Samstag, 24. September, rund um den Wasserturm steigt.

Die Familie Grimminger zählt seit Beginn des Benefizfests, das der Feuerio zugunsten der "MM"-Aktion "Wir wollen helfen" organisiert, zu den treuen und stets großzügigen Unterstützern. Das setzt die zweite und dritte Generation der Familie, die nun in der Verantwortung steht, gerne fort und schiebt diese 6500 Brötchen zusätzlich in den Ofen.

Was indes noch fehlt bei diesem ganz auf Spenden basierenden Fest, ist Wein sowie Steaks und Kuchen. Aber Feuerio-Senator Werner Ledergerber stiftet jetzt 100 Flaschen Pfälzer Riesling und lässt den edlen Tropfen anliefern.

Zudem danken wir wieder für zahlreiche Tombolagewinne. Einige sind sogar eigens optisch sehr attraktiv aufgemacht. So spendiert die Marie-Luise und Normann Stassen Stiftung nicht nur 50 Verzehrgutscheine im Wert von je 25 Euro für das Ristorante Bella Napoli in Neuostheim und damit insgesamt immerhin stolze 1250 Euro. Normann Stassen hat zudem seinen Schwiegersohn Ekkard-Dietrich Miedke, Inhaber von MMS-Die Agentur, beauftragt, die Gutscheine optisch ansprechend und obendrein fälschungssicher zu gestalten. Danke!

Hochwertig beteiligt sich ebenso die Mannheimer Versicherung am großen Fest der Hilfe. Sie lädt für das Spiel der Mannheimer Adler gegen die Iserlohn Roosters am 23. Dezember fünf Blumepeter-Tombolagewinner in die Sky Lounge der SAP Arena ein und stiftet zudem noch weitere drei Eintrittskarten mit VIP-Parkplatz.

Attraktive Gewinne schickte ebenso Bloomaul Ulrich Nieß, Direktor des Stadtarchivs. Rechtzeitig zum Blumepeterfest sind nämlich die "Mannheimer Filmschätze Nr. 1" wieder neu aufgelegt worden, damit jeder sehen kann, wie schon 1907 vor dem Wasserturm gefeiert wurde. Und damit alle etwas davon haben, spendiert das Stadtarchiv je zehn Exemplare der Filmschätze 1, 2 und 3 sowie 19 Exemplare des Katalogs "Migration im Quadrat" - summa summarum 49 Geschenke zum 49. Blumepeterfest!

Und noch zwei Bloomäuler sind dabei: Peter Hofmann, Präsident vom Reiterverein, bereichert die Tombola mit einem VIP-Gutschein für zwei Personen für das Maimarkt-Reitturnier und lädt drei Gewinner zu einer Schnupper-Reitstunde ein. Joana schickte zehn CDs und schrieb: "Ich hoffe sehr, dass wieder eine große Summe eingeht, damit möglichst vielen bedürftigen Menschen in unserer Stadt geholfen werden kann." Das hoffen wir auch!