Koda und Kenai suchen neues Zuhause

Wie immer warten im Tierheim beim "Tag der offenen Tür" jetzt am Sonntag wieder etwa 200 Tiere auf die Besucher - darunter die beiden Huskys Koda und Kenai. "Bei der Aufzählung sind natürlich auch die kleinen Nager, die Ziervögel, die Schildkröten und Schlangen, aber auch Ponys und Schafe und all die vielen Hunde und Katzen mitgezählt", sagt Herbert Rückert (kleines Bild), der Vorsitzende des Tierschutzvereins.

Ein brisantes Thema derzeit für die Tierschützer: "Seit langem und natürlich auch aktuell beschäftigt uns die illegale Einfuhr und illegale Verbringung von Hunden," berichtet Rückert. So sitzen seit Mai 2016 die zwei Huskys im Tierheim, die illegal hierher gebracht wurden und nun schon lange ein gutes, neues Zuhause suchen. Voraussichtlich im November werden auch drei kleine Beagle zur Vermittlung freigegeben, die das gleiche Schicksal hatten. "Leider läßt sich mit jungen Hunden aus dem Ausland immer noch gut Geld verdienen," sagt Rückert - und befürchtet, dass die Dunkelziffer der illegal ins Land gebrachten Tiere erschreckend hoch sein dürfte.

Falsche Dokumente

Tag der offenen Tür im Tierheim Viele Aussteller bieten beim Tag der offenen Tür am Sonntag von 11 bis 18 Uhr auf der Friesenheimer Insel Tierzubehör, Naturprodukte und Selbstgemachtes sowie jede Menge Informationen zu den Themen Tierhaltung und Tierschutz an. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Zum üblichen Essen und Trinken gehört dieses Jahr auch wieder zusätzlich das vegetarische Angebot der Gaststätte "Kombüse". Eine Tombola bietet 1000 Preise, und einige Spieler der 1. Mannschaft des SV Waldhof geben etwa zwischen 12 und 13 Uhr eine Autogrammstunde. Eintritt ist kostenlos - und drei Shuttlebusse bringen die Besucher von den Parkplätzen zum Tierheim und wieder zurück. Normalerweise würde die Altrheinfähre beim "Dehus" ihren Betrieb zum 30. September einstellen. Doch dieses Jahr fährt sie extra noch zum Tag der offenen Tür und bringt Gäste so fast vor die Tür des Tierheims. Besucher können auf der Sandhofer Seite am Xylon Werk parken (Zufahrt über Kalthorststraße). Alle Einnahmen der Veranstaltung kommen wie immer direkt den Tieren im Tierheim zu Gute. tan [mehr...]

Herbert Rückert spricht aus Erfahrung: Kommen die Tiere aus einem Land der Europäischen Union (EU) nach Deutschland, so spricht man von Verbringung. Stammen die Tiere aus einem Drittland, so handelt es sich um eine Einfuhr. Illegal sind Verbringung und Einfuhr fast immer, beklagen die Tierschützer, weil die Tiere keinen ausreichenden Impfschutz und keine vorgeschriebenen Papiere haben. Manchmal seien die Dokumente einfach nur gefälscht. Angezeigt wird der illegale Handel von den neuen Tierhaltern immer dann, wenn sie feststellen mussten, dass man ihnen ein krankes Tier verkauft hat und sie gleich mal mehrere hundert Euro an Tierarztkosten aufbringen mussten. Oft gelingt es den Behörden aber auch, gleich mehrere Hunde zu beschlagnahmen.

So war das auch, wie Rückert erzählt, im Falle der Huskys und der Beagles. Die Huskys waren ursprünglich auch zu dritt, als sie dem Mann weggenommen wurden, der sie illegal aus Bulgarien mitgebracht hatte. Das Schlimme für die Hunde und für das Tierheim ist dann immer, dass die Hunde im Welpenalter im Quartier auf der Friesenheimer Insel in Quarantäne müssen, weil sie meistens keine gültige Tollwutimpfung haben.

Frei zur Vermittlung

Die Huskys waren bei ihrer Ankunft gerade vier Monate alt und die Beagles zwei Monate. Im Tierheim sitzen die jungen Hunde wegen der Quarantäne abgeschieden von ihren Artgenossen und es ist kaum möglich, ihnen die sozialen Prägungen zu bieten, die sie als junge Hunde unbedingt brauchen. Die beiden Huskys Koda und Kenai sind aber inzwischen erwachsen - und immer noch im Tierheim. Sie sind lange schon zur Vermittlung frei und sollen einzeln vermittelt werden.

Die drei Mitte Mai geborenen Beaglewelpen waren anfangs zumindest zu fünft. Aufmerksamen Bürgern war Ende Juli aufgefallen, dass ein Paar mehrere junge Beagles im Rheinauer Wald aus einem Auto geholt hatten. Später fanden Passanten genau an der Stelle im Gebüsch einen jammernden kleinen Beagle mit einem fast toten Geschwistertier. Herbert Rückert berichtet: "Beide Tiere waren vollkommen entkräftet. Sie konnten nicht gerettet werden und starben beide noch am selben Tag beim Tierarzt. Die andern drei Beagles wurden später beschlagnahmt, weil die Zeugen sich das Autokennzeichen gemerkt hatten. Sie kamen ins Tierheim, wo sie heute noch sind".

Da die kleinen Hunde aber nach wie vor beschlagnahmt sind, dürfen sie am Tag der offenen Tür im Tierheim nicht gezeigt werden. Mögliche Interessenten für die in Mannheim gestrandeten Huskys könnten sich am Sonntag aber schon melden. "Es würde uns freuen, wenn das klappt", betont Herbert Rückert. tan