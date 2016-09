Kommunaler Ordnungsdienst tritt wieder kürzer

Früher im Einsatz, erreichbar bis tief in die Nacht: Mit diesem Vorsatz hatte die Stadt im August zwei Testmonate gestartet. Bis zum 30. September - also bis gestern - sollte der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) deutlich länger erreichbar sein. Diese Probephase ist jetzt abgeschlossen. Verlängert wird sie nicht.

Eine endgültige Auswertung der Testmonate liege noch nicht vor, das erklärte der zuständige Erste Bürgermeister Christian Specht (CDU) gestern auf "MM"-Nachfrage. Aber soviel könne er schon sagen: "Es gab nur so wenige Beschwerden, dass es derzeit nicht zu rechtfertigen wäre, das so fortzuführen."

Versuch "so wie geplant"

Einsatzzeiten und Aufgaben Beim Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) sind derzeit noch 30 Mitarbeiter tätig, ab Montag sind es sechs mehr. Die Erhöhung hat der Gemeinderat bei den vergangenen Haushaltsberatungen beschlossen. Sie war zuvor schon längere Zeit Thema in der Politik. Ab Oktober gelten beim KOD die Winter-Zeiten: Montag bis Freitag 6.30 Uhr bis 22 Uhr und samstags 10 bis 22 Uhr. Direkt zu erreichen ist der KOD in der Marktplatzwache unter Tel.: 0621/293-29 33. Die städtischen Mitarbeiter werden etwa aktiv bei Ruhestörungen, zugeparkten Gehwegen oder Müll auf Spieplätzen. bro

Weil ab heute neben dem Ende der Testphase auch noch der übliche Winterturnus mit anderen Einsatzzeiten gilt, beginnen die Mitarbeiter des KOD jetzt werktags um 6.30 Uhr ihren Dienst, die letzte Schicht endet um 22 Uhr. Die Stadt hatte die zweimonatige Probezeit im August gestartet: Weil es immer wieder Beschwerden über Ruhestörungen nachts gab, sollte der KOD bis um 2 Uhr erreichbar sein. Früh morgens sollte es vor allen Dingen darum gehen, ab 6 Uhr durch Präsenz des Ordnungsdienstes dafür zu sorgen, dass Hundehalter die Hinterlassenschaften ihrer Tiere wegräumen. Weil kein zusätzliches Personal zur Verfügung stand, hatte die Stadt dafür den Dienstplan umorganisiert. Die Frühschicht begann früher, die Spätschicht später, so wurden die ausgedehnten Zeiten ermöglicht.

In den nächsten Wochen werde es jetzt um die genaue Auswertung der Ergebnisse gehen, sagte Specht gestern. Möglicherweise hätten intensive Kontrollen an ganz bestimmten Plätzen, wo es zuvor viele Beschwerden gegeben hatte, dazu geführt, dass dort Ruhe herrschte - unabhängig vom KOD-Spätdienst.

Eine solche Stelle sei etwa die Zehntstraße in der Neckarstadt-West, hier hatten sich immer wieder Anwohner beschwert, weil sich die Spielplätze zu nächtlichen Treffpunkten entwickelt hatten. Der KOD habe die Plätze dann regelmäßig besucht, während der Probephase habe es von dort kaum noch Beschwerden gegeben, so Specht.

"Wir müssen überlegen, ob wir die richtige Anzahl von Kräften zur richtigen Zeit am richtigen Ort haben", so Specht. Womöglich sei es sinnvoller, ganz bestimmte Plätze intensiver zu kontrollieren, statt spät nachts dann auf Beschwerden von dort zu warten. Der Erste Bürgermeister wollte gestern auf Nachfrage aber nicht ausschließen, dass es zu einem anderen Zeitpunkt noch einmal einen Test mit längeren Einsatzzeiten geben könnte. Berichte, wonach die Testphase schon früher beendet worden sei - das haben KOD-Mitarbeiter nach Angaben von Lesern am Telefon berichtet - wies Specht zurück. Bis vergangene Nacht um 2 Uhr sei der Versuch gelaufen, "so wie es geplant war".

Sechs neue Mitarbeiter

Besonders Vertreter aus der Innenstadt hatten die verlängerten Einsatzzeiten des KOD befürwortet, darunter die Quartiermanager aus der Unterstadt und der Neckarstadt-West. "Ich würde auf jeden Fall begrüßen, wenn das auch künftig fortgesetzt würde", sagte gestern Gabriel Höfle, Quartiermanager aus der Neckarstadt-West. Es gehe nicht nur um Ruhestörungen, sondern etwa auch um zugeparkte Gehwege.

Falls der Ordnungsdienst seine Zeiten nochmals ausdehnen sollte, wird das etwas einfacher möglich sein. Ab Dienstag sind sechs neue Mitarbeiter im Einsatz. Der Gemeinderat hat diese Aufstockung im vergangenen Jahr beschlossen. Seitdem wurden neue Einsatzkräfte gesucht und ihre Ausbildung begonnen. Jetzt geht die Fortbildung weiter, während die Neuen im Dienst sind.