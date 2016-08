Kopfstöße am Rodellift: Strafe für gebrochene Nase

Mit einer gebrochenen Nase kehrte ein Mannheimer Finanzwirt (39) im vorigen Jahr aus dem Winterurlaub im oberbayerischen Kurstädtchen Bad Tölz zurück. Ein Lebensmittelkaufmann (36) aus der niedersächsischen Stadt Munster hatte ihm am Blomberg-Rodellift zwei wuchtige Kopfstöße verpasst (wir berichteten). Der Mann wurde nun vom Amtsgericht Wolfratshausen zu einer Geldstrafe von 110 Tagessätzen à 15 Euro (1650 Euro) verurteilt.

Zwei Promille

Der Täter war am 7. Februar 2015, einem sonnigen Samstag, mit mehreren Leuten schon in der Früh um sieben Uhr in München aufgebrochen, um mit einer feuchtfröhlichen Rodelpartie den 30. Geburtstag seines Bruders zu feiern. Das Bier floss schon im Bus, erzählte der Angeklagte, dessen Alkoholpegel bis zur Tatzeit auf rund zwei Promille angestiegen war. "Es war lustig, wir haben Spaß gehabt" erinnerte er sich. Das änderte sich schlagartig, als sein jüngster Bruder (18) von dem Mannheimer Urlauber einen Schubser erhielt, weil er sich dreist an der Warteschlange vorbeidrängelte. Kurz darauf erschien der Angeklagte auf der Bildfläche und führte sich in einer Art und Weise auf, die den Staatsanwalt vermuten ließ: "Er hat ihn gepackt und wollte ihm mal zeigen, wer Chef im Ring ist. Ein Kopfstoß dient dazu, zu demonstrieren, dass der andere der Schwächere ist."

"Solche egobasierten Probleme habe ich nicht, ich wollte nichts demonstrieren", entgegnete der Angeklagte erregt. Er gab zu, dem Mannheimer im Verlauf des Streits zwei Kopfstöße versetzt zu haben, machte dafür aber Notwehr geltend. "Er hat mich am Hals gepackt und gedrückt. Weil er nicht losließ, habe ich mich mit einem Kopfstoß gewehrt." Sein Gegenüber habe trotzdem weiter provoziert. "Ich sage ihm zwei Mal: hör auf, sei still. Dann hab ich ihm den zweiten Kopfstoß gegeben, weil er nicht die Fresse hielt."

"Völlig überflüssig"

Während der Beweisaufnahme konnte nicht zweifelsfrei geklärt werden, ob das Opfer (wie von diesem behauptet) den Angeklagten lediglich mit den Händen von sich weggedrückt hatte oder ihm doch an die Gurgel gegangen war. Deshalb schloss das Gericht bei der ersten Aktion eine Notwehrlage nicht aus. "Aber der zweite Kopfstoß, der den Nasenbeinbruch verursacht hat, war völlig überflüssig", machte Richter Helmut Berger in seiner Urteilsbegründung deutlich.

Der bei dem Streit verletzte Mannheimer war im April in der Sache zu 675 Euro Geldstrafe verurteilt worden, weil er mit seinem Schubser die für ihn letztlich schmerzhafte Rangelei ausgelöst hatte.