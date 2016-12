Kostenstreit jetzt beendet

"Fakultät und Universitätsklinikum schließen neuen Kostenerstattungsvertrag", hieß es gestern in einer Mitteilung des Uni-Klinikums. Damit solle jetzt "eine tragfähige Basis für die Zusammenarbeit innerhalb der Universitätsmedizin Mannheim (UMM) geschaffen werden.

"Fakultät und Leitung des Krankenhauses einigen sich nach Jahren über Finanzierung", so titelte der "MM" bereits am 25. November und berichtete von der einvernehmlichen Einigung in dem seit 2012 schwelenden Kostenstreit über gemeinsam genutzte Infrastruktur und wechselseitige Leistungen von Ärzten samt wissenschaftlichem Hilfspersonal. Damals lag der von allen Partnern unterschriebene Vertrag noch in Stuttgart bei der Landesregierung. Gestern gab nun die Universitätsmedizin bekannt, dass auch das Wissenschaftsministerium seine Zustimmung erklärt habe.

Der neue Kostenerstattungsvertrag soll rückwirkend zum 1. Januar 2016 in Kraft treten und bis Ende 2018 seine Gültigkeit behalten. Für die Zeit danach wollen das Klinikum (Stadt) und die Medizin-Fakultät, die zur Universität Heidelberg (Land) gehört, gemeinsam anfallende Betriebskosten und Leistungen erneut exakt zuordnen und dementsprechend Ausgleichszahlungen vereinbaren. In der Pressemitteilung vom Montag wird betont, dass beim Ausarbeiten von Leistungskatalogen und Umlageparametern "größtmögliche Transparenz" angestrebt wurde. wam