Kranz und Löbel gegen Steuererhöhungen

Beim CDU-Parteitag in Essen: Claudius Kranz (links) und Nikolas Löbel. © zg

Claudius Kranz und Nikolas Löbel waren als Delegierte beim CDU-Bundesparteitag in Essen. Beide erhoffen sich von den Beschlüssen der Christdemokraten Rückenwind für die Bundestagswahl im nächsten Jahr. Die Kehrtwende der CDU bei der doppelten Staatsbürgerschaft bewerten sie kritisch.

Die Delegierten haben in Essen mit knapper Mehrheit für eine Abschaffung des Doppelpasses gestimmt. "Die Demokratie lebt davon, dass Entscheidungen verlässlich sind", sagt Kranz, der CDU-Fraktionsvize im Gemeinderat ist. Er hält es deshalb für falsch, dass die Delegierten gegen den Kompromiss der großen Koalition votiert haben. Allerdings findet er prinzipiell die Doppelpass-Lösung mit Blick auf die aktuelle Situation in der Türkei nicht gut. "Wenn ein Bürger zwei Pässe hat, stellt sich die Frage, wie es um seine Loyalität zum deutschen Staat bestellt ist."

Nikolas Löbel, Kreisvorsitzender der CDU, sieht das ein wenig anders. Er erwartet zwar ein klares Bekenntnis zum deutschen Staat, doch das schließt für ihn nicht aus, dass ein Bürger zwei Pässe hat. "Wichtiger ist doch, dass er sich an Recht und Gesetz hält", sagt der Landesvorsitzende der Jungen Union. Insgesamt ist er bei dieser Frage "hin- und hergerissen", dennoch hält er persönlich den Kompromiss der Berliner Koalition für den "richtigen Weg". Das ist interessant, denn es war die Junge Union, die die Kehrtwende in Essen durchgesetzt hat.

Es wird "sehr eng"

Nikolas Löbel, der als Bundestagskandidat 2017 antritt, geht davon aus, dass das Rennen "sehr eng" wird. Er begrüße es, dass die CDU Steuererhöhungen kategorisch ablehne. "Damit setzen wir uns von Rot-Rot-Grün ab", sagt er. Das sieht auch Kranz so. Steuererhöhungen seien in Zeiten, in denen der Bund ohne neue Schulden auskomme, das "falsche Signal". "Eine Partei kann Beschlüsse nicht mit Blick auf mögliche Koalitionen fassen", sagt er. Die Grünen fordern zum Beispiel eine Vermögensteuer für Reiche.

"Wir brauchen klare Leitplanken", so Kranz. Das sei in der Vergangenheit nicht immer der Fall gewesen. Die Partei rücke nicht nach links, sondern biete auch den Konservativen weiterhin eine Heimat. "Die Delegierten haben in Essen da auch der Führung die richtige Rückkoppelung gegeben."

Löbel, der sich eine schwarz-grüne Koalition auch auf Bundesebene vorstellen kann, sieht in der CDU eine "große Bereitschaft, aus der Koalition mit der SPD herauszukommen". Die CDU gehe in das "schwierige Wahljahr" mit den "richtigen Personen und Inhalten", lautet sein Fazit nach dem Parteitag.