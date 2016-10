Kreative Hobbys für die Freizeit daheim

Kaya Uhlmann und Louis Schmucker in der Stadtbibliothek am "Illumaten", sie warten dort auf ihre Bilder. © kge

Der Herbst ist die Zeit, sich wieder den Hobbys zuzuwenden, die im Haus stattfinden - oder in der Stadtbibliothek. Passend dazu gab es jetzt zum zweiten Mal eine "Trendnacht", bei der man an zwölf Stationen Einblick in die unterschiedlichsten Freizeitgestaltungen bekommen konnte, die gerade besonders beliebt sind.

Äußerst kuriose und außergewöhnliche Dinge findet man an den Stationen zwischen den Bücherregalen. Bei der Musikstation kann man anhand von elektronischen Geräten mit Geräuschen und Tönen experimentieren, und wird dazu noch von einem Profi beraten, der an der Popakademie studiert hat. An der nächsten Station werden neue Brettspiele präsentiert, die man direkt ausprobieren kann.

Rollenspiele mit Stift und Papier

vorgestellt wurden. Auch das Kunstprojekt "Illumat" aus Berlin war mit dabei. Für 12- bis 17-Jährige, die sich für Rollenspiele interessieren, veranstaltet der Rollenspielverein Kurpfalz am 5. November und 17. Dezember, beides Samstage, jeweils von 10 bis 15 Uhr ein Treffen in der Kinder- und Jugendbibliothek im Dalberghaus im Innenstadt-Quadrat N 3. (kge)

Abenteuerlich wird es bei den Fantasy-Rollenspielern, man sitzt in Vierergruppen an Tischen und diskutiert über Elfen und Trolle wie andere Menschen über ihre Einkaufsliste. "Noch vor ein paar Jahren wurden viele Rollenspiele online gespielt, doch analoge Spiele, also mit Stift und Papier, sind wieder im Kommen", meint Philipp Doth vom Rollenspielverein Kurpfalz, der die Station mitbetreut und interessierten Neulingen die hohe Kunst nahebringt. "Die Idee hatte vor gut einem Jahr eine Kollegin vom Jungle-Bereich", so Stefanie Bachstein, Leiterin der Bibliothek im Stadthaus. "Jungle", das ist der Jugendbereich, hier gibt es die unterschiedlichsten Medien für junge Leute, inklusive Playstation.

Der Themenbereich der Trendnacht ist nicht festgelegt. An manchen Stationen geht es technisch und digital zu, bei anderen kommen schlichte Handarbeitsgeräte zum Einsatz. "Dass die Themen so unterschiedlich sind, ist Absicht. Wir wollen auch verschiedene neue Dinge vorstellen", meint Bachstein. "Unsere Hauptzielgruppe sind Jugendliche, aber es kommen auch Eltern mit sehr kleinen Kindern und Rentner."

Die Besucherzahlen steigen, schon nach einer guten Stunde seien 150 Leute dagewesen. "Und wenn die Besucher zwischendurch noch einen Blick auf die Bücher werfen und sich eines ausleihen, ist das optimal", fügt die Bibliotheks-Leiterin hinzu.

Auf viele Weisen kann man seine Kreativität ausleben, man kann aus alten Büchern neue Dinge zaubern, aus dickem Garn in knalligen Farben lustige Dinge häkeln, Schmuck basteln, Zeichentrickfilme drehen oder einfach nur wild im "Jungle" zocken. Und auch die Kunst kommt nicht zu kurz: Beim Kunstprojekt "Illumat" aus Berlin kann man einen Wunsch oder auch nur ein Stichwort auf einen Zettel schreiben, in den Illumaten einwerfen und man bekommt eine originelle Zeichnung zurück.

Einige der Zeichnungen hängen direkt am Automaten und können von den Besuchern bewundert werden - zum Thema "Das Leben überleben" gab es etwa eine äußerst lebendige Mumie.