Kreative Ideen gut vermarktet

Alle Bilder anzeigen Eingebettet in die "Palazzo"-Show, die teils eigens variiert wurde, verliehen der Marketingclub Rhein-Neckar und das Stadtmarketing Mannheim den Marketingpreis der Metropolregion. © Prosswitz Palazzo-Tänzerin Holly Cassidy, Preisträger Josef Neuberger (Rütgers), Karmen Strahonja (Stadtmarketing), Rütgers-Mitarbeiter Tim Keilhauer (v.l.).

"Wow, was ein Jahr!" Stolz, aber auch etwas außer Atem trat Josef Neuberger ans Mikrofon. Erst lieferte er mit dem von ihm geleiteten Familienunternehmen Rütgers die Kältemaschinen für das Stadtquartier Q6/Q7, dann kam der Auftrag für die Klimatisierung der neuen Kunsthalle - und nun die Krönung: Beim Marketingpreis der Metropolregion erhielt Rütgers den Sonderpreis "Innovation durch Digitalisierung", gestiftet vom Stadtmarketing.

"Die Maschine meldet sich von selbst und sagt: repariere mich" - so brachte Neuberger das "rütgers:care Monitoring System" auf einen Nenner, für das er nun den Preis bekam. Entwickelt wurde es von seinen Mitarbeitern Tim Keilhauer und Olaf van der Pluijm. Das System zeichnet kontinuierlich Messdaten auf, übermittelt diese auf den Rütgers-Server. Er überwacht die Wirtschaftlichkeit, analysiert bei einer Störung schnell und vollautomatisch die Ursache und veranlasst gleich die Reparatur.

Ein 97 Jahre altes Mannheimer Traditionsunternehmen als Vorreiter beim Einsatz digitaler Technologie - genau so etwas hatte sich das Stadtmarketing erhofft, als es den Preis ins Leben rief. "Es zeigt das ungeheure Potenzial, das in unserer Stadt steckt", freute sich Karmen Strahonja, Geschäftsführerin des Stadtmarketings, in ihrer Laudatio.

Der Preis und die Jury Der Marketing-Preis gilt als wichtigster Gradmesser für erfolgreiches und innovatives Marketing der Metropolregion Rhein-Neckar. Er wurde von Hans-Joachim Adler, damals Präsident des Marketing Clubs Rhein-Neckar, initiiert. Organisation : Michael Spring und Marcus Seip.

für erfolgreiches und innovatives Marketing der Metropolregion Rhein-Neckar. Er wurde von Hans-Joachim Adler, damals Präsident des Marketing Clubs Rhein-Neckar, initiiert. : Michael Spring und Marcus Seip. Die Jury: Hans-Joachim Adler (Ehrenpräsident Marketing Club), Irmgard Abt (Präsidentin IHK Rhein-Neckar), Anja Herb (BASF), Martina Heß (ProMinent), Björn Jansen (Sprecher der Geschäftsführung Dr. Haas Mediengruppe), Sibylle Kahl (Renolit), Axel Kolaschnik (Prodekan Fakultät für Gestaltung), Mario Porst (Engelhorn), Roland Schug (Joseph Vögele) Florian Stahl (Uni Mannheim), Karmen Strahonja (Stadtmarketing Mannheim), Stefan Strohmeier (Bilfinger). pwr

Hans-Joachim Adler (Ehrenpräsident Marketing Club), Irmgard Abt (Präsidentin IHK Rhein-Neckar), Anja Herb (BASF), Martina Heß (ProMinent), Björn Jansen (Sprecher der Geschäftsführung Dr. Haas Mediengruppe), Sibylle Kahl (Renolit), Axel Kolaschnik (Prodekan Fakultät für Gestaltung), Mario Porst (Engelhorn), Roland Schug (Joseph Vögele) Florian Stahl (Uni Mannheim), Karmen Strahonja (Stadtmarketing Mannheim), Stefan Strohmeier (Bilfinger). pwr Die Preisträger: Young Professionals: Veru GmbH, Frankenthal. Kleine Unternehmen: Rollomeister GmbH, Sandhausen. Non Profit: Kurpfalz Bären, Ketsch. Große Unternehmen: Freudenberg Sealing Technologies , Weinheim. Sonderpreis: Rütgers Kälte und Klima, Mannheim. pwr

Stadt der Erfindungen

Sie rollte auf einer Draisine in den "Palazzo" von Radio Regenbogen, der den stilvoll-festlichen Rahmen für die Verleihung des Marketingpreises bot. Vor sechs Jahren vom damaligen Präsidenten des Marketingclubs Rhein-Neckar, Hans-Joachim Adler, ins Leben gerufen, war die Veranstaltung zuletzt nach Schwetzingen und Ludwigshafen abgewandert. Das Stadtmarketing holte die Preisverleihung nun nach Mannheim zurück, gestaltete aus diesem Anlass die Augustaanlage zur "Allee der Innovationen" um. Das "Palazzo"-Team passte sogar seine Show an, indem Moderator Thomas Otto oder Sandmalerin Natalya Netselya auf Mannheimer Erfindungen Bezug nahmen.

Daran knüpfte Oberbürgermeister Peter Kurz an. Drais oder Benz seien nicht allein Erfinder gewesen, sondern hätten - im Fall von Benz seine Frau Bertha - ihre Produkte gut vermarktet. Dass von Mannheim früher wie heute viele Innovationen ausgingen, werde die Stadt "zum zentralen Thema ihrer Kommunikation" machen, kündigte Kurz an.

"Kalorienarm, aber sexy"

"Doch der beste Erfindergeist nützt nichts, wenn die Idee nicht vermarktet wird", mahnte Florian Stahl, Inhaber des Lehrstuhls für Marketing an der Universität Mannheim. 95 Prozent aller Innovationen würden binnen zwei Jahren wieder verschwinden, weil sie nicht richtig beworben würden. Der Preis wolle daher "das Marketing insgesamt aufwerten und Menschen, die eine geniale Idee haben, eine Bühne geben", erklärte Peter Verclas, Präsident des Marketingclubs.

Und so beantwortete sich auch die Frage, die Jurymitglied Martina Heß stellte: "Sind Dichtungsringe wirklich sexy?" Wenn sie so wie von Freudenberg vermarktet würden, "dann ganz sicher", lobte sie die "inhaltlich und kommunikativ vorbildliche Kampagne", die für große Unternehmen ausgezeichnet wurde. "Kalorienarm, aber sexy" stellte Engelhorn-Marketingleiter Mario Porst den Sieger der Kategorie junge Unternehmen vor - das auf der Basis von Biojoghurt hergestellte neue Eis am Stil "Veru", das "cool, superstylish, innovativ und kreativ" sei.

Zudem wurden "Rollomeister" als "Beispiel für kreatives Onlinemarketing", so Jurymitglied Axel Kolaschnik, und die Handballer der "Kurpfalz-Bären" aus Ketsch geehrt. "Moderne Optik, ein Marketing mit Systematik und Professionalität - einfach bärenstark", lobte Roland Schug das Konzept des Vereins.