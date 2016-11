Kultur und Genuss in den Läden

Vor einem Jahr bei der "Langen Nacht der Kunst und Genüsse" in der Gartenstadt: Conny Prezel und Claudia Keller haben sichtlich Spaß. © Prosswitz

Die drei Organisatoren der "Langen Nacht der Kunst und Genüsse" freuen sich auf den morgigen Samstag, wenn 300 Gewerbetreibende bis Mitternacht ihre Türen öffnen. Gerhard Engländer, Holger Schmid und Hartmut Walz erscheinen bestens gelaunt zum Pressegespräch im Huf House des Reitervereins. Auch bei der 13. Auflage der mittlerweile stadtweiten Veranstaltung werden am morgigen Samstag, 5. November, Selbstständige in 14 Stadtteilen ihren Kunden den roten Teppich ausrollen und mit kulturellen Beiträgen und kulinarischen Schmankerln für gediegene Wohlfühlatmosphäre in ihren Geschäftsräumen sorgen.

"Ich glaube, wir haben in diesem Jahr noch mal einen richtigen Schub gemacht", freut sich Holger Schmid, Geschäftsführer der SOS Medien. Physiotherapeut Hartmut Walz kann aus Wallstadt rekordverdächtige 35 teilnehmende Geschäfte vermelden, und auch Neckarau habe mit 33 Teilnehmern endlich sein Potenzial ausgeschöpft, stellt Gerhard Engländer zufrieden fest. Unter seinem Vorsitz hat der Gewerbeverein Sandhofen 2003 die "Lange Nacht der Kunst und Genüsse" ins Leben gerufen. "Ich freue mich, wenn Sandhofen immer so ein bisschen als Vorbild dient und andere inspiriert", ist er stolz, wie sich die "Lange Nacht" seither entwickelt hat. Rund 40 000 Besucher hat die Veranstaltung im vergangenen Jahr angezogen. 2016 sollen es noch mehr werden.

Und damit die Nachtschwärmer zwischen allen teilnehmenden Stadtteilen pendeln können, ist wieder ein Bus-Shuttle unterwegs. Für den kostenlosen Service werden vier aufeinander abgestimmte Busrouten von Holger Tours bedient. Einige Stadtteile bieten zusätzliche Shuttle-Verbindungen an. Auf dem Lindenhof fährt wieder der traditionelle Oldtimer-Transfer, auch in Rheinau gibt es einen Shuttle-Service, in Wallstadt ist erstmals ein Bel Ami Oldtimer unterwegs, und in der Schwetzingerstadt gibt es sogar eine moderierte Tour im Cabrio-Bus.

Shuttle-Buslinien Die Stadtteile werden bei der "Langen Nacht" durch vier miteinander verbundene Rundkurse , auf denen Busse kostenlos verkehren, erschlossen.

, auf denen Busse kostenlos verkehren, erschlossen. Die Busse starten jeweils um 18 Uhr ihre Fahrt und warten nach einer Runde wieder an den Umsteigepunkten auf den Anschluss-Bus aus den jeweils benachbarten Stadtteilen.

starten jeweils um 18 Uhr ihre Fahrt und warten nach einer Runde wieder an den Umsteigepunkten auf den Anschluss-Bus aus den jeweils benachbarten Stadtteilen. Sie verkehren bis 23 Uhr etwa zweimal pro Stunde. Die Haltepunkte befinden sich an zentralen Stellen innerhalb der Stadtteile .

befinden sich an . Info-Hotline (zum regulären Mobilfunk-Tarif) 0176/12 80 52 20.

Neu sind die "Lange Nacht"-Guides, die an den Haltepunkten Auskunft über Abfahrtzeiten geben und Infobroschüren verteilen. Sie werden in diesem Jahr von 35 Schülerinnen und Schülern der 12. und 13. Klasse des Karl-Friedrich-Gymnasiums gestellt, die sich auf diese Weise Geld für ihre Abitur-Abschlussfeier verdienen möchten. "Ein tolles Engagement", findet Holger Schmid, das in seiner Auswirkung "unschätzbar" sei, denn 18- bis 19-Jährigen würden an die Geschäftswelt herangeführt. "Die jungen Leute müssen sich ja mit den jeweiligen Vororten auseinandersetzen und lernen erstmals kennen, was es dort alles an Einkaufsmöglichkeiten gibt."

Eine besonders reizvolle Anlaufstelle wird in diesem Jahr der City Airport in Neuostheim sein. Hier werden Fahrten über die beleuchtete Landebahn angeboten und - bei Verfügbarkeit - die Besichtigung einer Linienmaschine der Rhein-Neckar Air. Gegenüber vom Terminal lädt der Pfitzenmeier Premium Club zu einer Nacht der Lichter. In Friedrichsfeld können sich Besucher bei der Klimaschutzagentur mit einer Wärmebildkamera fotografieren lassen. Im Verlag Waldkirch in Feudenheim zeigt "MM"-Fotograf Manfred Rinderspacher Jazz-Fotografien. Überall erklingt Livemusik. So wird zum Beispiel im Billard Café Brasserie auf dem Lindenhof als Special-Live-Act direkt aus Mallorca der von der VOX-Sendung " Goodbye Deutschland - Die Auswanderer" bekannte Schlagersänger Jens Büchner auftreten. Skulpturen im Buchladen, Bilderausstellung im Versicherungsbüro, Klavierklänge im Kfz-Betrieb oder Rock und Pop in der Metzgerei - es ist die Vielfalt der kulturellen Angebote an ungewöhnlichen Orten, die den Reiz der "Langen Nacht" ausmachen. In der Casa De Maio in Käfertal kann man Italienisches in entspannter Atmosphäre genießen, bei der Fischer GmbH im selben Stadtteil, die dieses Jahr 50. Geburtstag feiert, gibt es etwa Musik, Schmalzbrote und Obatzda.

Und auch die Kirchen sind mit dabei. So gibt es in der St. Jakobuskirche Neckarau ein abendfüllendes Programm mit verschiedenen musikalischen Darbietungen, die Matthäuskirche öffnet eine Oase der Worte und Töne mit Lesungen und Musik. In der Friedenskirche gibt es unter anderem Gute-Nacht-Geschichten mit Pfarrer Gerhard Engelsberger und dem Liedermacher Christoph Engelsberger. Die Johanneskirche Feudenheim lädt zum kulinarischen Quintett, die Johanniskirche Lindenhof zum Lichtergottesdienst mit Taizé-Gesängen und in der Unionskirche Käfertal liest die Klinikseelsorgerin Karin Lackus aus ihrem Buch "Mir geht es gut - ich sterbe gerade."

Eröffnung an drei Orten

Offiziell eröffnet wird die "Lange Nacht der Kunst und Genüsse" an drei Orten: Um 17 Uhr spricht Erster Bürgermeister Christian Specht bei Augenoptik + Hörgeräte Löffler in Seckenheim (Hauptstr. 116-118), um 18 Uhr SPD-Stadträtin Lena Kamrad im Feudenheimer Yoga & Seminar-Zentrum, Hauptstr. 90a, und im Rathaus Wallstadt, Mosbacher Str. 17, eröffnet der Landtagsabgeordnete Stefan Fulst-Blei um 17.45 Uhr. Im Anschluss gibt es hier Lesungen, Eindrücke von den Jubiläumsfeierlichkeiten anlässlich 1250 Jahre Wallstadt sowie Musik von der First Ukele Band Filsbach.