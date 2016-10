Kultur zieht viele Gäste an

Alle Bilder anzeigen In der Barockzeit reiste man mit der Kutsche. In der Ausstellung in den Reiss-Engelhorn-Museen wird eine prachtvoll verzierte Lack-Kutschpaneele aus Paris aus der Mitte des 18. Jahrhunderts auf auffällige Weise inszeniert - inmitten einer an die Wand gemalten Kutsche. © prosswitz

Mehr als 1,2 Millionen Übernachtungen - 2015 hat Mannheim diese Schallgrenze erstmals überschritten, nachdem die Stadt seit fünf Jahren schon jährlich mehr als eine Million Gäste anzieht. Mannheim sei für ihn ein "aufstrebender Stern am Firmament" des Städtetourismus, meint daher der Geschäftsführer der Tourismus-Marketing Baden-Württemberg GmbH, Andreas Braun. Er führt dies in erster Linie auf Ausstellungen und Großveranstaltungen zurück - wie derzeit die Barock-Schau der Reiss-Engelhorn-Museen.

Generell boome der Tourismus im Südwesten, gebe es seit zehn Jahren überdurchschnittliche Zuwachsraten, so Braun. So zählte ganz Baden-Württemberg in 2015 erstmals mehr als 50 Millionen Übernachtungen. Doch während manche Kur- und Kneipporte schwächelten, legten die größeren Städte kontinuierlich zu - darunter Mannheim. Das liege am Trend zu kurzen Kultur- und Städtereisen. "Und Tagesreisen ohne Übernachtungen sind sogar gerade für Städte noch ein größerer Wirtschaftsfaktor als Touren mit Übernachtungen", meint Braun. Gerade durch Kultur entstehe "viel Wertschöpfung".

Museums-Marketing mustergültig

Nach seiner Ansicht hat sich Mannheim zur "prickelnden Stadt" entwickelt: "Vielen Menschen ist inzwischen aufgegangen, dass es hier eine vielfältige Stadt gibt, mit Popakademie, Kreativszene, tollen Ausstellungen", meint er. So habe sich aus seiner Sicht das gemeinsame, bundesweit vertriebene Kulturmagazin der Festivals, Museen und Schlösser der Metropolregion bewährt. "Beispielhaft und mustergültig" ist nach seiner Einschätzung ebenso, wie die Reiss-Engelhorn-Museen anlässlich ihrer großen Sonder-Ausstellungen kulturtouristische Netzwerke knüpfen und so überregional um Besucher werben.

Andere Kultureinrichtungen seien oftmals nicht so mutig und offensiv. Man müsse Kultur jedoch "popularisieren, das heißt nicht banalisieren", so Braun. "Vor der Leistung kann man sich nur verbeugen, das ist Vorbild für viele andere Einrichtungen und Städte, das ist nahezu perfektes Marketing - bis hin zur Praline zur Ausstellung", lobte Andreas Braun die Arbeit der Reiss-Engelhorn-Museen.

Deren Chef hört das gerne. "Wir haben uns ja auch auf die Fahnen geschrieben, ganzheitlich 'ranzugehen, mit den Ausstellungen etwa Mannheim als Einkaufsstandort zu bewerben", so Generaldirektor Alfried Wieczorek. Er findet es gut, mit dem Stadtmarketing zu kooperieren, gemeinsam bei Tourismusmessen aufzutreten. "Es gab ja Zeiten, da hat Mannheim sich das nicht zugetraut - jetzt klappt es", so Wieczorek.

Kooperation mit Heidelberg

"Das zahlt sich auch aus, das spüren wir deutlich, dass es dadurch mehr Nachfrage gibt", bestätigt Achim Ihrig, Vorsitzender des Vereins Hotels Mannheim2. Die Sonderausstellungen wie Staufer, Wittelsbacher oder derzeit die Barock-Schau, "das merkt man schon deutlich", so Ihrig. Nach seiner Ansicht sind es aber in erster Linie die Geschäfts- und Kongressreisenden, die Mannheims Hotels belegen. "Der Tourismus ist doch noch unterentwickelt, leider", meint er. Dazu brauche man mehr Großveranstaltungen. Zur Veterama am vergangenen Wochenende seien viele Hotels "proppenvoll" gewesen, ebenso beim Katholikentag 2012 oder bei Konzerten in der Arena. "Solche Großveranstaltungen könnten wir mehr brauchen", so Ihrig.

"Eine Bundesgartenschau spielt etwa eine ganz wichtige Rolle im Busreisegeschäft", gibt Braun daher zu bedenken, auch das Radjubiläum 2017 biete Chancen. Generell habe Mannheim "sein Potenzial noch nicht ausgeschöpft", doch das gehe vielen Städten so. Er plädiere für eine stärkere Zusammenarbeit der Städte. "Wuchern Sie mit Ihren Pfunden, zeigen Sie Selbstbewusstsein, vernetzen Sie sich, Heidelbergs Hotels sind doch sowieso schon voll, da gibt es auch Chancen für Mannheim - aber dafür muss man über seinen Schatten springen", erklärte der Tourismus-Fachmann.

"Wir werden kooperieren", verspricht Karmen Strahonja, Geschäftsführerin des Stadtmarketings Mannheim. Schon beschlossen sei, dass die Festivals Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und Schwetzingen künftig überregional gemeinsam beworben werden. "Derzeit profitieren wir noch sehr von den Reiss-Engelhorn-Museen", doch setze man auch große Hoffnungen auf die Anziehungskraft der neuen Kunsthalle, aber auch das Stadtquartier Q6/Q7 könne Gäste anlocken.

Und gerade landete ja das Schloss Mannheim auf Platz 7 der 100 beliebtesten Sehenswürdigkeiten Deutschlands - laut einer internationalen Online-Umfrage der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT). In jedem Fall versuche das Stadtmarketing, mehrere Ziele in Mannheim zu bewerben und Pakete zu schnüren, "um die Aufenthaltsdauer zu verlängern", erklärt Strahonja.